Kriisipsykologi kertoo, miksi sota-aikanakin saa ja pitää nauraa: "Elämään kuuluu ilo"

Venäjän sotilaallinen hyökkäys Ukrainaan on nostanut pintaan voimakkaita tunteita. Alun tyrmistyksen ja epäuskon jälkeen mieliin on voinut vyöryä esimerkiksi pelkoa, ahdistusta, lamaannusta, raivoa – ja syyllisyyttä.

Syyllisyyden tunteminen iloisista tunteista kriisiaikana on kriisipsykologi ja psykologian tohtori Eija Palosaaren mukaan yllättävän tavallista. Hän kuitenkin muistuttaa, etteivät yhden ihmisen tunteet ole toiselta pois. Maailmaan mahtuu samanaikaisesti monia erilaisia kokemuksia.

– Ilo ja hyvät asiat eivät poistu mihinkään, vaikka meillä on surua ja dramatiikkaa elämän näyttämöllä. Kumpikaan ei ole ainut totuus, vaan ne ovat molemmat olemassa, Palosaari kuvailee.

Tankkaus hyvää mieltä auttaa jaksamaan

Toivoa valavaa hyvää voi etsiä myös muistoista ja tulevaisuuden unelmista. Kriisin keskellä ihmisillä on tapana keskittyä vain käsillä olevaan hetkeen, mutta aikaperspektiivin laajentaminen olisi tärkeää mielenterveydelle. Jatkuva pelko ja viha ovat kuluttavia tunteita.

Somessa voi pyöriä rajuakin materiaalia – toimi näin, jos lapsi on nähnyt raa'an videon. Juttu jatkuu videon alla.

Katso video: Toimi näin, jos lapsi on nähnyt raa'an videon tai muutoin törmännyt järkyttävään aiheeseen netissä.

Eskapismia ja mustaa huumoria

– Mitä jos se ihminen tarvitsee sen, jos hän ei jaksa muuten? On paha mennä sivusta sanomaan, että nyt naurat väärin.

Sota-aikana vitsit voivat muuttua tummanpuhuviksi. Mustan huumorin ja epäkunnioituksen raja on häilyvä. Rankkoja sutkautuksia mielessään veistelevän kannattaakin pohtia vitsinsä sopivuutta kohdeyleisölle hetki ennen sen laukomista.

Mikäli läheisen kepeä asenne tai vitsailu ärsyttää, kannattaa tunteensa osoittaa arvostelun sijaan yksinkertaisesti niin, ettei naura tämän jutuille. Perusteellisemman jälkipuinnin aika on tuonnempana, kun mieli on tyyntynyt.

Hyvään keskittyminen auttaa pitämään pään kylmänä

– Myöhemmässä vaiheessa, kun reaktiot ovat vähän tasoittuneet, on helpompi toimia oman arvomaailmansa ja persoonallisuutensa mukaisesti, Palosaari sanoo.

Esimerkiksi venäläisiin kohdistuvaa vihapuhetta kehittävämpää on lahjoittaa rahaa ukrainalaisia auttaville avustusjärjestöille .

Voimakkaita tunnereaktioita voi lievittää keskittymällä tietoisesti oman elämän turvatekijöihin ja hyvään. Sodankin keskellä on oikeus kokea iloa ilman syyllisyyttä.

Syyllisyys on tervettä, mutta niin on myös itsemyötätunto

Syyllisyys on terve ja moraaliseen toimintaan ohjaava tunne, jota ei tarvitse kitkeä pois. Persoonallisuus vaikuttaa siihen, kuinka herkkä ihminen on kokemaan syyllisyyttä – alttiita ovat esimerkiksi ylivastuulliset henkilöt.

Palosaaren mukaan Suomessa tehdystä kriisityöstä on opittu, että toisinaan syyllisyys voi toimia myös psyykkisenä suojana.

– Jos kokee syyllisyyttä, on helpompi kokea olevansa toimija, ja jos on toimija, ihminen saattaa tuntea, että hänellä on edes vähän valtaa tapahtumien kulkuun – vaikka negatiivistakin.