Tunnista merkit nuoren ahdistuksesta – varo pelkoa lietsovaa virhettä: "Ennen kuin keskustelee hänen kanssaan.."

– Turvallisuuden tunne on perustarve ihmisellä, että hän voi kokea rauhassa tekevänsä arkisia asioita ja suunnitella tulevaisuuttaan. Nyt jos tulee sellainen tunne, että koko maailma on vaarassa, se on aika iso ja pelottava asia nuoren käsitellä, Uutisaamussa vieraillut Rautava sanoo.