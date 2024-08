Tässä ovat Myyrän uudet kilpailijat!

Kilpailureality Myyrä palaa keskiviikkona 11. syyskuuta klo 20 MTV Katsomoon ja MTV3-kanavalle neljännen tuotantokauden jaksoin.

Myyrässä nähdään jälleen 11 julkisuudesta tuttua persoonaa. Ohjelman juontajaa Roope Salminen, ohjelman tiedotteessa kerrotaan. Heti Myyrän perään klo 21 nähdään Myyrä: Johtolangat, jossa myyräjahdissa nähdään viime kauden finalisti Miska Haakana.

Sarjan kymmenessä jaksossa kilpailijat suorittavat erilaisia tehtäviä ja käyvät pyskologista peliä, jonka päätteeksi sekä kilpailijoille että katsojille selviää voittaja sekä se, kuka heistä on kaiken aikaa ollut myyrä.

Uusi kausi on kuvattu etelänaapurissamme Virossa. Myyrälle tyypilliset kimurantit tehtävät heittävät kilpailijat maisemiin, jonne tavalliset turistit eivät eksy. Tehtävissä sujahdetaan kaupungin vilinästä upeisiin luontokohteisiin ja keskiaikaisten linnojen sokkeloista moderneihin lasikuutioihin. Tavoitteena älyä, taktikointikykyä ja rohkeutta vaativissa tehtävissä on kerätä rahaa yhteiseen voittopottiin.

Päämäärää vaikeuttaa kuitenkin ryhmään ujuttaunut Myyrä, salainen kaksoisagentti, jonka tavoite on sabotoida tehtäviä ja pitää voittopotti mahdollisimman pienenä.

Myyrässä ei pudota äänestyksen kautta, vaan jokaisen jakson lopussa kilpailijat tekevät testin, jossa kysytään asioita Myyrään liittyen. Kotiin lähtee se kilpailija, joka on eniten pihalla Myyrän henkilöllisyydestä. Myyrä itse ei voi koskaan pudota.

Mitä vähemmän kilpailijoita on jäljellä, sitä enemmän kaikki epäilevät toisiaan ja sitä vaikeampaa Myyrän on jatkaa sabotointiyrityksiään jäämättä kiinni. Finaalissa on jäljellä kolme kilpailijaa, joista loppujen lopuksi yksi voittaa koko yhdessä kerätyn rahapotin ja yksi paljastuu Myyräksi.

Uudella kaudella kilpailijat muun muassa liikkuvat vetten päällä ja ilmassa, opiskelevat historiaa ja kielioppia, yrittävät välillä löytää toisensa ja välillä pysyä toisistaan erossa, tutustuvat taideaarteisiin ja erikoisiin urheilulajeihin ja joutuvat jälleen kerran jatkuvasti miettimään, onko heille tehtävien tiimellyksessä tärkeämpää tavoitella yhteistä etua vai omaa etua.

Yksi heistä on Myyrä:

Aaron Bojang

Aaron Bojang on näyttelijä ja muusikko, joka tunnetaan parhaiten Benjamin Taalasmaan roolista televisiosarjassa Salatut elämät. Bojang myös julkaisee omalla nimellään rap-painotteista musiikkia. Myyrään osallistuminen toi esille paitsi Bojangin sporttisuuden ja ketteryyden, myös todellisen pelaajaluonteen.

Tomas Grekov

Tomas Grekov on sosiaalisen median moniosaaja, joka on käsitellyt YouTube- ja podcast-sarjoissaan monipuolisesti aiheita kuten parisuhteet, lifestyle ja muoti sekä ratkaisemattomat mysteerit. Hänellä on lähes 90 000 seuraajaa Instagramissa ja 160 000 tilaajaa YouTubessa. Grekov kuvailee itseään äärimmäisen rehelliseksi henkilöksi. Mutta onko rehellisyys hyve Myyrän kaltaisessa ohjelmassa?

Henny Harjusola

Henny Harjusola on kampaamoalan yrittäjä ja somevaikuttaja, jonka ympärille on kasvanut laaja fani- ja seuraajakunta. Esimerkiksi Instagramissa häntä seuraa yli 80 000 ihmistä ja YouTube-kanavallaan hänellä on yli 100 000 tilaajaa. Harjusola tunnetaan avoimesta ja suorapuheisesta luonteestaan. Hänen suorapuheisuutensa ei jätä kylmäksi myöskään kilpailijoita, kun Myyrä pyörähtää käyntiin!

Robert Helenius

Robert Helenius on tullut tunnetuksi raskaansarjan ammattilaisnyrkkeilijänä, joka on myös aiemmin amatöörinä saavuttanut muun muassa kaksi EM-pronssia, EM-hopeaa sekä kolme SM-kultaa. Ammattilaisuransa aikana hän on pitänyt hallussaan sekä WBA- että WBO- liittojen Inter-Continental-mestaruuksia sekä kaksi kertaa Euroopan mestaruutta (EBU). Hän on WBA-liiton WBA Gold Champion -tittelin haltija. Pitkä ura urheilun parissa on tehnyt Heleniuksesta varteenotettavan vastustajan kenelle tahansa. Hänen maineensa herättää varmasti monenlaisia ajatuksia kilpakumppaneissa, niin kehässä kuin myös Myyrän metsästyksessä.

Kari Kanala

Kari Kanala on kirkkoherra, joka on tullut monelle tunnetuksi muun muassa Ensitreffit alttarilla -tv-ohjelmasta. Vuodesta 2016 lähtien hän on toiminut Paavalin seurakunnan kirkkoherrana. Kanala on saanut julkisuudessa tunnustusta paitsi kirkon uudistajana, joka työskentelee väsymättä tasa-arvoisen kirkon puolesta, myös intohimoisena jalkapallofanina ja aktiivisena Zoom-futisjoukkueen jäsenenä. Kanala on omien sanojensa mukaan ihminen, mies ja pappi. Mutta mitä kaikkea muuta hän on?

Arja Koriseva

Arja Koriseva on iskelmälaulaja ja näyttelijä sekä vuoden 1989 Tangokuningatar. Hän on viihdyttänyt suomalaisia tanssilavoilla, konserteissa, teatterissa ja televisiossa monissa erilaisissa produktioissa jo yli 30 vuotta. Korisevalla on aina riittänyt intoa, tulta ja rakkautta tehdä erilaisia projekteja, eikä hän koskaan ole vältellyt mielenkiintoisia haasteita. Puheliaalle Korisevalle Myyrä olikin tämän takia juuri sopiva uusi seikkailu.

Jon "Juno" Korhonen

Jon Korhonen, tunnettu myös taitelijanimellä Juno, on rap-artisti. Hän on tullut soolouransa lisäksi tunnetuksi yhtyeissä Hulabaloo, SMC Lähiörotat, Elokuu sekä Hotelli Vantaa. Juno on kenties suurelle yleisölle mysteeri ja Myyrä onkin hänelle ensikosketus reality-kilpailuihin. Nuoruus Pohjois-Helsingin urbaaneilla kulmilla tuo Junon mielestä hänelle etua Myyrän metsästyksessä. Nähtäväksi jää pitääkö tämä paikkaansa!

Ina Mikkola

Ina Mikkola on toimittaja, ohjaaja, kirjailija ja juontaja. Mikkola tunnetaan muun muassa dokumenttisarjoista Ina <3 porno ja Ina <3 Suomi. Mikkola on kirjoittanut teokset Valtakirjani sekä Runkkarin käsikirja, josta inspiroituneena on syntynyt myös suosittu podcast Runkkarin ystäväkirja. Ina on myös osallistunut ohjelmiin Fort Boyard Suomi ja Masked Singer Suomi. Matkustamista rakastava Mikkola onkin todella iloinen, että työnsä takia hän on päässyt kiertämään maailmaa. Tällä kertaa Inan matka suuntaa Viroon, mutta löytääkö hän Myyrän sieltä?

Mari Perankoski

Mari Perankoski on suomalainen näyttelijä ja käsikirjoittaja, joka on noussut tunnetuksi rohkeana ja lahjakkaana koomikkona. Hänet on nähty muun muassa suosituissa sarjoissa kuten Ihmisten puolue, Putous ja Roba, sekä lukuisissa elokuvissa ja näytelmissä. Perankoski on vakiinnuttanut asemansa suomalaisen viihteen kiintotähtenä ja monipuolisena esiintyjänä. Myyrä on kuitenkin Perankosken ensimmäinen reality-tuotanto, ja siten täysin uusi aluevaltaus. Onko pitkä ura Roban rikostutkija Sinisalona antanut Perankoskelle tietotaitoa, josta muut kilpailijat voivat vaan haaveilla?

Viivi Pumpanen

Viivi Pumpanen tunnetaan juontajana, näyttelijänä ja mallina. Pumpanen on tv-uransa aikana voittanut Tanssii Tähtien Kanssa -kauden 2011, esiintynyt muun muassa sarjoissa Biisonimafia ja Masked Singer Suomi ja juontanut sarjoja X-Factor, Posse, Gladiaattorit sekä UMK 24 -kilpailun. Hän on myös vuoden 2010 Miss Suomi. Pumpanen erottuu energisyydellään ja vahvalla fyysisellä läsnäolollaan, hänellä on aina sana hallussa ja selvät sävelet. Jää kuitenkin nähtäväksi kuka sanoo viimeisen sanan Myyrän tällä kaudella!

Linnea Skog

Linnea Skog on näyttelijä, joka on voittanut 2017 Jussi-palkinnon nimikkoroolista elokuvassa Tyttö nimeltä Varpu. Tämän lisäksi hän on esiintynyt muun muassa tv-sarjoissa Roba ja Ratamo sekä elokuvissa Teräsleidit ja Eden. Skogille osallistuminen Myyrään oli todellinen heittäytymisen paikka, jossa hän pääsi haastamaan paitsi omaa uskallustaan myös olemista kameran edessä ilman käsikirjoitusta.

Myyrä, 4. tuotantokausi MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla ke 11.9. klo 20 alkaen.