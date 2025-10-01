Tekoaikaan 15-vuotiasta poikaa syytetään murhasta, törkeästä kotirauhan rikkomisesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta.
Pyhtäällä marraskuussa 2023 tapahtuneen henkirikoksen käsittely alkaa tänään keskiviikkona käräjäoikeudessa.
Tekohetkellä 15-vuotiaan pojan syytetään murhanneen nelikymppisen perheenisän Pyhtäällä. Poikaa epäillään murhasta, törkeästä kotirauhan rikkomisesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta.
Tutkinnanjohtaja kommentoi vangitsemisen jälkeen, että poliisi tutki tekoa murhana sen raakuuden ja julmuuden vuoksi.
Syytetyn kotiosoite oli noin viiden kilometrin päästä murhapaikalta.
Lukiolaispoikaa puolustava varatuomari Juha Vesuri on aiemmin sanonut, että poika tunnustaa aiheuttaneensa uhrin kuoleman, mutta kiistää syyllistyneensä murhaan.
Muuten poliisi on pysynyt tapauksesta vaitonaisena. Poliisi pyysi syksyllä 2023 myös apua paikallisilta metsästysseuroilta kertomatta kuitenkaan sen tarkemmin, mihin tämä pyyntö liittyi.
Poliisi myös vangitsi aiemmin toisen epäillyn tapaukseen liittyen, mutta vapautti tämän myöhemmin. Henkirikos oli pimeänä lähes puolitoista vuotta, kunnes alaikäinen poika vangittiin helmikuussa murhasta epäiltynä. Nyt asia on edennyt oikeuteen.
MTV Uutiset seuraa oikeudenkäyntiä paikan päällä. Tätä juttua päivitetään oikeudenkäynnin edetessä. Oikeudenkäynti alkaa kello 10.
11:52Miksi alaikäinen syyllistyy henkirikokseen? Katso Murharyhmän keskustelu aiheesta maaliskuulta 2025.