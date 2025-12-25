Pohjois-Ruotsissa oli joulupäivänä suuri polisioperaatio.
Pohjois-Ruotsissa Bodenissa poliisilla oli usean tunnin kestänyt operaatio, kun parikymppinen mies puukotti 55-vuotiaan naisen kuoliaaksi talossa.
Asiasta kertoo muun muassa Aftonbladet.
Hän oli haavoittanut myös ainakin kahta muuta talossa ollutta.
Kaksi poliisia ampui epäiltyn tekijän joka oli tapahtumahetkellä etuovella.
Kaksi sairaalaan
Parikymppistä miestä epäillään 55-vuotiaan naisen murhasta jonkinlaisella teräaseella. Aftonbladetin tietojen mukaan kyseessä on veitsi.
Poliisi löysi kuolleen 55-vuotiaan naisen talon pihalta.
Kaksi muuta talossa sisällä ollutta henkilöä vietiin sairaalaan.
Aftonbladetin mukaan yksi uhreista soitti poliisille. Epäilty tekijä oli tuolloin ollut talossa useita tunteja.
Epäillyn tekijän ja uhrien välistä yhteyttä ei ole toistaiseksi löydetty.