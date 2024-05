MTV seuraa: Murhasyytteet luettiin oikeudessa – syyttäjän mukaan 19-vuotias kuoli veitseniskuihin, syytetty pakeni ikkunasta

Kiistää syytteet

– Meidän käsityksemme on, että he ovat olleet tapahtuma-aikaan kahdestaan. Asunto oli 30 neliön yksiö. Se on ollut tavanomainen illanvietto, mutta sen aikana vastaaja on alkanut uhkailemaan asianomistajaa. Asianomistaja on illan aikana soittanut ystävälleen ja kertonut tästä uhkailusta, että vastaaja uhkaa tappaa hänet, syyttäjä sanoi.