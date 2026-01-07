Satakunnan käräjäoikeus on tuominnut 56-vuotiaan miehen elinkautiseen vankeusrangaistukseen Porissa toukokuussa tehdystä murhasta. Tuomittu sytytti uhrin tuleen tämän ollessa vielä hengissä.

Satakunnan käräjäoikeus on tuominnut Jaakko Eerik Bremerin, 56, elinkautiseen vankeusrangaistukseen Porissa toukokuussa tehdystä murhasta.

Oikeuden mukaan mies tönäisi uhria ensin autolla uhrin asunnon ulkopuolella ja pahoinpiteli tätä muun muassa rautaputkella. Sen jälkeen pahoinpitely jatkui uhrin asunnossa muun muassa lyömällä jakkaralla päähän. Tuomittu myös leikkeli uhrin hiuksia.

Mies kaiversi oikeuden mukaan uhrin selkään sanan "rotta". Oikeus katsoi, että murhan tekotavassa oli kidutuksenomaisia piirteitä.

Tuomittu sytytti uhrin tuleen ja jatkoi sen jälkeen pahoinpitelyä. Uhri kuoli laajoihin ja vakaviin palovammoihin kylpyhuoneeseensa. Kuolemaan vaikuttivat myös erilaiset pahoinpitelystä tulleet vammat.

Molemmat miehet saivat tilanteessa laajoja palovammoja. Todistajien mukaan murhan motiivi liittyi mahdollisesti siihen, että uhri saattoi olla tuomitulle velkaa. Teon motiivi jäi kuitenkin epäselväksi.

Tuomittu kiisti syytteen murhasta, mutta myönsi törkeän pahoinpitelyn. Murhan uhri oli 2000-luvulla paloittelumurhasta tuomittu Janne Hyvönen.

Janne Hyvönen, asianajaja sekä Virpi Butt (oikealla) oikeudenkäynnissä vuonna 2003.All Over Press

Hyvösen lisäksi paloittelumurhasta tuomittiin Virpi Butt, joka nousi julkisuuteen 1990-luvun Gladiaattorit-sarjasta.

9:13 Paloittelumurhat Pirkanmaalla lukeutuvat Suomen rikoshistorian karmeimpiin tekoihin

Tuomittu: "Sytytti itsensä tuleen"

Tuomittu kiisti syytteen murhasta, mutta myönsi törkeän pahoinpitelyn. Hänen mukaansa uhri aloitti väkivallan ja sytytti itsensä tuleen. Hänen näkemyksensä mukaan kyseessä oli kahden aikuisen miehen välinen tappelu.

Käräjäoikeus ei kuitenkaan uskonut miehen versiota tapahtumista. Oikeuden mukaan tuomitun toiminta oli raakaa, julmaa sekä poikkeuksellisen törkeää.

Syyttäjän mukaan uhrin kaulalla oli tapahtumien aikaan toisiinsa kiinnitettyjä nippusiteitä. Oikeus kuitenkin katsoi, että jälkien lähdettä ei pystytty osoittamaan lääketieteellisesti.

Oikeus tuomitsi myös toisen miehen useiden kuukausien vankeusrangaistukseen rikoksentekijän suojelemisesta ja poliisin eristämään uhrin asuntoon tunkeutumisesta. Oikeuden mukaan mies poltti todisteita, muun muassa uhrin päällä olleen paidan. Lisäksi mies väitti hätäkeskukseen soittaessaan teosta tuomitun miehen saaneen palovammat grillatessa.

