Puukotus loppui oikeuden mukaan vasta, kun mukana olleet kaksi muuta miestä puuttuivat tilanteeseen.

Kajaanissa uhrinsa velkojenperinnän yhteydessä kuoliaaksi puukottanut mies tuomittiin elinkautiseen vankeuteen. Kainuun käräjäoikeus antoi tuomionsa tiistaina.

Oikeuden mukaan tuomittu meni elokuussa uhrin kotitalolle kahden muun miehen kanssa perimään uhrilta muutaman sadan euron velkaa. Uhri oli suhtautunut asiaan vähätellen, minkä jälkeen tuomittu oikeuden mukaan nappasi housujensa taskussa olleen työpuukon ja puukotti sillä uhria toistakymmentä kertaa eri puolille vartaloa.

Puukotus loppui oikeuden mukaan vasta, kun mukana olleet kaksi muuta miestä puuttuivat tilanteeseen.

– Tuomittu lopetti väkivallan vasta siinä vaiheessa, kun (toinen mies) otti puukon pois tuomitulta. (Toinen miehistä) oli myös käskenyt tuomittua lopettamaan, kirjoittaa oikeus tuomion perusteluissa.

Puukotuksen jälkeen tuomittu sulki asunnon oven ja jätti oikeuden mukaan uhrin pahoin haavoittuneena asuntonsa tuulikaappiin. Oikeus katsoo, että oven sulkeminen hyvin todennäköisesti vaikeutti ja esti uhria saamasta apua.

Veriteon jälkeen tuomittu lähti toisen mukanaan olleista miehistä kanssa viettämään iltaa Kajaanin keskustan ravintoloihin.

Oikeus: Väkivalta erityisen raakaa

Oikeus katsoo, että käytetty väkivalta oli erityisen raakaa. Oikeuden mukaan uhri oli puolustuskyvytön ja teko jatkui useita minuutteja.

– (Uhri) on ollut tietoinen vakavista vammoistaan ja yrittänyt avata ulko-ovea siinä kuitenkaan onnistumatta, oikeus kirjoittaa.

Oikeus katsoo, että tuomitun olisi tullut tietää, että uhrin tila oli hengenvaarallinen ja että teko aiheutti uhrille huomattavaa tuskaa ja kärsimystä.

Teemu Samuli Heikkinen, 31, tuomittiin murhasta elinkautiseen vankeusrangaistukseen. Hänet tuomittiin myös menettämään alikersantin sotilasarvonsa. Lisäksi Heikkinen määrättiin maksamaan uhrin läheisille yli 30 000 euroa erilaisia korvauksia.

Tuomittu myönsi aiheuttaneensa uhrin kuoleman puukottamalla.

Kaksi muuta mukana ollutta miestä tuomittiin pelastustoimen laiminlyönnistä 60 päivän ehdolliseen vankeusrangaistukseen, sillä kumpikaan ei hälyttänyt uhrille apua.