Alakouluikäinen poika näki koulubussin ikkunasta järkyttävän näyn. Naapurin pihalla makasi mies. Tämä käynnisti pitkän poliisitutkinnan mysteerimurhan selvittämiseksi.

Oli marraskuinen torstai-iltapäivä vuonna 2023. Pyhtääläinen pikkupoika soitti bussista isälleen ja pyysi lupaa käydä katsomassa, mitä naapurissa tapahtui.

Isä antoi luvan pyöräillä paikalle, mutta kielsi menemästä talon pihalle. Pian poika soittikin isälleen uudestaan, naapurin pihalla makasi liikkumaton mies.

Isä hälytti lähistöllä asuvan naisen tarkistamaan tilanteen. Kun nainen löysi talon pihasta elottoman miehen, hän soitti hätäkeskukseen. Kello oli 13.49.

Maassa makaavan vainajalla ei tuntunut enää pulssia. Hänen rinnassaan oli pistohaava ja pahasti ruhjoutuneet kasvot verisohjon peitossa.

Laaja tutkinta

Poliisi saapui nopeasti paikalle ja eristi tapahtumapaikan, jotta rikospaikka ei sotkeentuisi

Ensipartio löysi raahausjäljet, jotka johtivat ajoväylältä paikkaan, jossa uhri makasi.

Seuraavat paikalle saapuneet partiot tarkastivat rakennuksen ja alueen. Paikalta ei löytynyt muita henkilöitä.

Poliisi kuvasi dronella tapahtumapaikan ylhäältä päin. Lämpökamerassa näkyi, että uhrin keskivartalossa näkyi yhä lämpöä. Tämä tarkoitti sitä, ettei vainaja ollut ehtinyt kylmetä täysin.

Poliisi alkoi tutkia miehen kuolemaa henkirikoksena. Tapahtumapaikalla tehtiin paikkatutkintaa ja poliisikoirat haravoivat lähialueita.

Poliisin tekninen tutkinta kävi paikalla lopulta yhteensä 24 kertaa ja paikalta taltioitiin 379 näytettä.

Henkirikos tehtiin marraskuussa 2023 Pyhtäällä.

Uhri raahattu pilloon

Seuraavana päivänä poliisi kirjasi miehen kuoleman murhaksi. Henkirikoksen uhri oli talon asukas, 42-vuotias pyhtääläismies.

Talon sisältä poliisi löysi muutamia veritippoja lattialta olohuoneen ja makuuhuoneen välistä. Verijäljet johtivat keittiöstä kodinhoitohuoneeseen ja pannuhuoneen kautta ulos.

Tapahtuma-aikaan lämpötila oli vain puolitoista astetta. Uhri makasi talonsa nurkalla selällään, päällään hänellä oli vain t-paita, bokserit ja sukat.

Pihalta ja autotallin edestä poliisi löysi kaksi erillistä voimakkaasti vereentynyttä kohtaa, joiden etäisyys toisistaan oli noin puolitoista metriä. Verilammikoiden luota jatkui noin 10–15 metrin raahausjäljet kohti vainajan löytöpaikkaa.

Jälkien perusteella vainajaa oli vedetty selällään jaloista piiloon talon nurkan taakse.

Vainajasta löytyi lukuisia yhdellä tai useammalla teräaseella aiheutettuja vammoja.

Perjantaina iltapäivällä noin kello 17 vainajan äiti sai suruviestin, kun poliisipartio vei sen henkilökohtaisesti hänen kotiovelleen. Myös uhrin 7-vuotiaan pojan äiti sai suruviestin samana päivänä.

Nukkumaan hyväntuulisena

Kaakkois-Suomen poliisi selvitti parhaan kykynsä mukaan 42-vuotiaan miesuhrin elämän viimeisiä päiviä.

Miehen työsuhde oli päättynyt tiistaina. Tämän jälkeen mies oli mennyt ystävälleen kylään. Myöhemmin seurueeseen oli liittynyt kolmaskin mies ja illanviettoa oli jatkettu 42-vuotiaan luona.

Keskiviikkona iltapäivällä kolmikko käväisi vielä pizzeriassa, sitten kolmas kaveruksista lähti töihin. 42-vuotias jäi ensimmäisenä tapaamansa ystävän luokse jatkamaan kaljoittelua, kunnes lähti taksilla kotiinsa keskiviikkoiltana noin kymmenen aikoihin.

Murhaajaa lukuun ottamatta taksinkuljettaja oli viimeinen henkilö, joka näki 42-vuotiaan elossa. Hyväntuulinen 42-vuotias ei ollut kuljettajan mukaan kovin humalassa.

Kotipihassaan mies maksoi kyydin ja nousi autosta. Kuljettaja seurasi vielä, että mies pääsee pimeällä pihalla turvallisesti sisälle saakka.

Rikos pitkään pimeänä

Seuraavana päivänä 42-vuotias oli kuollut. Hänen kanssaan edellisinä päivinä aikaa viettäneet ystävät joutuivat poliisin suurennuslasin alle.

Neljä päivää 42-vuotiaan löytymisen jälkeen toinen ystävistä vangittiin epäiltynä murhasta. Hänet kuitenkin vapautettiin muutamaa päivää myöhemmin.

Poliisille oli selvää, että murhasta etsittiin yhtä miespuolista henkilöä. Toisesta tekijästä ei ollut viitteistä.

Rikospaikalta ja uhrista löytyi monesta kohtaa heti alkuvaiheissa dna-tunniste, jota ei löytynyt poliisin tuntomerkkirekisteristä. Poliisi tiesi myös alkuvaiheissa tarkkaan tekijän käyttämien tennareiden merkin ja mallin.

Marraskuun lopussa murhan tutkintavastuu siirtyi Kaakkois-Suomen poliisilta keskusrikospoliisille. Rikos oli yhä pimeä.

Vieraita toisilleen

Henkirikostutkinta kesti poikkeuksellisen pitkään, koska mikään ei yhdistänyt 42-vuotiasta uhria ja murhasta epäiltyä henkilöä sekä poliisille kertyneitä tietoja hänestä.

Osapuolet eivät tunteneet toisiaan, eikä heidän välillään ollut minkäänlaista yhteydenpitoa. Myöskään heidän lähipiirinsä ei yhdistynyt millään tavalla.

Lopulta poliisi onnistui kuitenkin selvittämään, että epäillyn tekijän tuntomerkit sopivat murhapaikan lähistöllä asuvaan lukiolaispoikaan. Poika oli tapahtuma-aikaan vasta 15-vuotias.

Poliisi selvitti, että poika oli tukiasematietojen perusteella liikkunut murhapaikan alueella tapahtuma-aikaan ja ollut lukiosta pois tapahtumaa seuraavana päivänä. Tämä päivä oli sama, jolloin uhri löytyy murhattuna kotitalonsa pihalta.

Poliisi otti lukiolaispojan kiinni reilu vuosi henkirikoksen jälkeen helmikuussa 2025.

– Minun ei varmaan kannata puhua mitään, poika sanoi, kun hänelle oli lueteltu hänen oikeutensa ja mistä häntä epäillään.

Pojan kotoa löytyivät Nike-merkkiset kengät, täsmälleen samanlaiset, joiden jälkiä poliisi oli taltioinut murhapaikalta. Murhaa edeltävänä päivänä hän oli pelannut tietokonepeliä, jossa murtaudutaan asuntoihin ja varastetaan sieltä omaisuutta.

"Huono juttu"

Kuulusteluissa poika ei halunnut kommentoida rikosepäilyihin ensin mitään.

– Huono juttu, hän vastasi, kun kuuli olevansa epäiltynä murhasta.

Toisella kuulustelukerralla poika myönsi ajaneensa isänsä autolla uhrin talolle keskiviikon ja torstain välisenä yönä. Hän kertoi juoneensa tätä ennen alkoholia.

Poika ei osannut kertoa, miksi oli valinnut juuri 42-vuotiaan talon. Hän ei tuntenut miestä entuudestaan. Perille poika kertomansa mukaan saapunut noin yhden aikaan yöllä.

Poika kertoi, ettei halunnut pahaa kenellekään. Hän kertoi pimputtaneensa talon ovikelloa ja kun kukaan ei tullut vastaamaan, kiertäneensä takaovelle.

Poika kertoi menneensä avoimesta takaovesta sisälle ja kiivenneensä talon yläkertaan. Poika kertoi pelänneensä ja miettineensä, että mitä oli tekemässä.

Yhtäkkiä talossa asunut mies käveli vastaan. Pojan mukaan molemmat pelästyivät ja alkoi molemminpuolinen väkivalta. Poika kertoi, että mies lähti portaita alaspäin ja hyökkäsi äkisti vesurin kanssa hänen kimppuunsa. Pojalle ei syntynyt tästä vammoja, mutta hän sai teräaseen käteensä.

Mies pakeni ulos ja poika meni perässä. Mies oli yhä seisaallaan, kun poika löi häntä ensimmäisen kerran päähän. Mies kaatui iskun voimasta maahan ja poika jatkoi lyömistä.

Hän kertoi, että hänen "silmänsä olivat sumussa". Kun hän yhtäkkiä tajusi, mitä oli tehnyt, hän istui rappusille miettimään. Tämän jälkeen hän raahasi uhrin vähän sivummalle, kävi talossa pesemässä kätensä ja ajoi isänsä autolla pois paikalta.

Matkalla hän viskasi vesurin metsään.

Murhapaikalta löytyi kengänjälkiä, joiden perusteella poliisi tiesi tekijän käyttäneen Niken lenkkareita.

Murhan jälkeen nukkumaan

Kotiin päästyään poika kävi suihkussa, huuhteli vaatteensa ja kävi nukkumaan.

– Oli jännä tunne, kun minä tiesin, että mie virheen tein ja olin peloissaan varmaan olin, poika kertoi seuraavasta viikostaan.

Poika peitteli vuoden tapahtunutta, eikä oman kertomansa mukaan puhunut siitä kenellekään. Poliisille hän kertoi miettineensä tapahtumaa joka päivä ja pitäneensä tekoaan "virheenä".

Pojan lähipiiri ja opettajat kuvailevat poikaa kohteliaaksi ja kiltiksi nuoreksi mieheksi.

Ystävien mukaan poika oli käyttäytynyt välillä heitä kohtaan välinpitämättömästi ja joskus myös aggressiivisesti. Pojan käytös oli muuttunut vuoden 2024 alussa niin, ettei osa pojan kavereista halunnut enää liikkua hänen kanssaan.

Poliisin tutkinnassa selvisi, että pojalla oli ollut aiemminkin tapana liikkua öisin ulkona joko kävellen, pyörällä tai luvatta isänsä autolla. Ja auton rattiin lähtiessään pojalla oli hänen ystäviensä mukaan tapana juoda hieman alkoholia rohkaistakseen itseään.

Tarina muuttui

Poika kertoi seitsemällä kuulustelukerralla saman tarinan tapahtumista. Kahdeksannella kuulustelukerralla hän äkisti muutti kuitenkin tarinaansa.

Nyt hänen tarinaansa ilmestyikin hänelle entuudestaan tuntematon "musta mies", jolle hän oli tarjonnut kyydin talolle. Tämä tuntematon mies olikin sitten tehnyt kaiken väkivallan uhrille ja poika oli joutunut sivustakatsojaksi.

Uudessa tarinassa poika ajautui veitsellä uhkailevan mustan miehen vangiksi taloon ja pääsi lopulta pakenemaan ja kaasuttamaan pois paikalta. Poika toisti tapahtumat tutkintaryhmälle vielä tapahtumapaikalla ja näytti, miten kaikki oli edennyt.

Poliisin mukaan murhapaikalta taltioidut todisteet tukivat pojan ensimmäistä kertomusta tapahtumista. Pojan uuteen tarinaan ne eivät sopineet lainkaan.