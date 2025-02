Perheenisä murhattiin Pyhtäällä marraskuussa 2023 – oikeus vangitsi 17-vuotiaan epäillyn vasta nyt

Tutkinnanjohtajan mukaan epäillyn jäljille päästiin näin myöhään, koska "välillä kestää".

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on vanginnut Pyhtäällä marraskuussa 2023 tapahtuneen perheenisän murhasta epäillyn 17-vuotiaan nuoren miehen todennäköisin syin epäiltynä.

Käräjäoikeus ei myöntänyt lupaa etäyhteydellä istuntoon osallistuneen epäillyn kuvaamiseen.

Epäillyn kotiosoite on noin viiden kilometrin päässä murhapaikalta.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kimmo Huhta-aho kertoo MTV Uutisille, että poliisi tutkii tekoa murhana sen raakuuden ja julmuuden vuoksi.

– Muuten katsotaan laajassa mielessä, minkälaisia muita elementtejä tästä löytyy.

Epäilty oli tapahtumahetkellä vain 15-vuotias

Muutoin Huhta-aho on niukkasanainen, eikä kommentoi esimerkiksi sitä, onko nyt vangittua nuorta kuultu jo tutkinnan aiemmissa vaiheissa. Hän ei myöskään kerro, epäilläänkö nuorta myös muista rikoksista tai onko hänen ja uhrin välillä tiedossa olevia yhteyksiä.

Huhta-aho tarjoaa kuitenkin selityksen siihen, miksi poliisi pääsi epäillyn jäljille vasta nyt.

– Välillä kestää, ennen kuin asioiden välinen yhteys selviää. Se ei vain ollut selvinnyt aikaisemmin, hän sanoo.

Huhta-ahon mukaan poliisi on päässyt tekijän jäljille sinnikkäällä työllä. Tutkintalinjoja on ollut useampia ja esitutkintaa on tehty tiiviissä yhteistyössä Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen kanssa. Epäilty on alaikäinen ja esitutkinta on kesken, joten yksityiskohdista ei tulla lausumaan laajemmin, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kimmo Huhta-aho Keskusrikospoliisista.

Rikoksesta epäilty nuori mies oli rikoksen tapahtuessa vasta 15-vuotias. Hänellä ei ole aiempaa rikostaustaa.

Rikoksen uhriksi joutui Pyhtään Heinlahdessa asunut 42-vuotias pyhtääläismies. Hänet löydettiin kuolleena talonsa pihalta. Paikalla poliisille selvisi, että on syytä epäillä rikosta.

Poliisi otti teon jälkeen kiinni yhden henkilön, mutta hänet vapautettiin pian, sillä asiassa tehdyt lisäselvitykset eivät tukeneen hänen syyllisyyttään. Poliisi pyysi myös paikallisilta metsästysseuroilta apua henkirikoksen selvittämisessä. Poliisi kertoi olevansa kiinnostunut riistakameroiden kuvista.