Mies löytyi surmattuna omakotitalon pihalta – poliisi tutkii henkirikosta

Poliisi kertoo saaneensa torstaina tiedon, että Kymenlaakson Pyhtään Heinlahdessa omakotitalon piha-alueelta on löytynyt vainaja.

Tapahtumapaikalla tehdyn tutkinnan perusteella poliisi on nyt vahvistanut, että vainaja on henkirikoksen uhri.



Uhrin poliisi kertoo olevan paikkakuntalainen, vuonna 1980 syntynyt mies.



MTV Uutisten saamassa kuvassa näkyy, että mainitun omakotitalon pihapiiri on eristetty eristenauhalla.