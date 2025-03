Tämä tiedetään Pyhtään poikkeuksellisesta murhasta – vangittu lukiolaispoika "hämmentynyt"

Rikospaikan Murharyhmää puhutti Pyhtäällä marraskuussa 2023 tapahtunut henkirikos. Keskusrikospoliisi epäilee 42-vuotiaan perheenisän murhasta kotkalaista 17-vuotiasta lukiolaispoikaa, joka oli epäillyn rikoksen tekoaikana vain 15-vuotias.

Poika vangittiin viime viikolla.

– Ei jokapäiväistä eikä jokavuotista, mutta ei mahdottoman harvinaistakaan, rikosylikomisario Jari Kinnunen kommentoi murhasta epäillyn ikää.

Valtion lastensuojeluyksiköiden johtaja Kaisa Tammi kertoi, että Suomen vankiloissa on tällä hetkellä noin 15 alle 18-vuotiasta vankia.

– Parin viime vuoden aikana vankilaan saapuvien alaikäisten määrä on kasvanut todella jyrkästi. Eli tutkintavankeuksia tulee yhä useammin ja takana ovat silloin aina vakavammat teot. Mutta tietenkin tällainen tilanne, että murhanimike ja 15-vuotias, on vielä onneksi harvinaista Suomessa, Tammi puolestaan sanoi.

– Voisi kuvitella, että tämän ikäinen henkirikoksesta epäilty on varmasti valtavassa kriisissä. Puolustuksella on hyvin haastava tilanne, asianajaja Riitta Leppiniemi arvioi.

Miten tekijä on saatu sidottua tekopaikalle?

Keskusrikospoliisin mukaan Pyhtään tapausta tutkitaan murhana tekotavan erityisen raakuuden ja julmuuden takia.

Poliisi ei ole kertonut, millä tavalla se pääsi epäillyn teinipojan jäljille näin pitkän ajan jälkeen teosta tai mikä on teon mahdollinen motiivi. Myös tutkinnan muista yksityiskohdista poliisi toistaiseksi vaikenee.

– Ei ainakaan mitään taikatemppuja ole tehty vaan kovaa työtä. Poliisilla on siellä työkalupakissa paljon työkaluja ja poliisi on myös ajan hermolla. Jos uusia menetelmiä tulee, niitä rikostutkinnassa totta kai myös käytetään, Kinnunen sanoi.

KRP:n mukaan tutkinnassa on käytetty jopa tekoälyä.

Poliisi ei ole myöskään kertonut, onko tekopaikalta löytynyt esimerkiksi tekijän dna tai muu tunniste.

– Vaikka dna:ta ei olisi, jutun juju on se, jos henkilö muuten saadaan sidottua tapahtumapaikalle. Jonkin yhteyden poliisi on tässä saanut heidän välilleen ja se voi olla mikä vaan. Niitä yhteyksiä ei julkisuuteen avata, Kinnunen sanoi.

Poika on hämmentynyt

Vangittu lukiolaispoika on käynyt epäillyn teon jälkeen normaalisti koulua. Tammi muistutti yleisellä tasolla, että jo teini-iässä osalla nuorista alkaa näkyä persoonallisuushäiriö.

– Jostain syystä kasvu ja kehitys on silloin mennyt pieleen ja se kylmäverisyys tai se, ettei tunne tunnontuskia, näkyy jo. Se on niitä merkkejä, joihin kannattaisi puuttua, koska se on huono ennuste ihmiselle kasvaa varsinkin, jos vielä ympäristössä tapahtuu asioita, jotka ovat epäsuotuisia.

Lukiolaispoikaa puolustava varatuomari Juha Vesuri on sanonut medialle, että poika on tunnustanut aiheuttaneensa uhrin kuoleman, mutta kiistänyt syyllistyneensä murhaan.

Poika on Vesurin mukaan kertonut olevansa hämmentynyt siitä, mitä on tapahtunut.

– Olen tavannut vankilatyössä useita henkirikoksesta tuomittuja. Se, että sanoo olevansa hämmentynyt eli ei tunnista sitä tekoa itseensä, on aika tavallista monelle tekijälle, jos heillä ei ole rikollista identiteettiä. Ihmisen mieli voi olla sellainen, että hän ei oikein itsekään miellä tapahtunutta, Tammi totesi.

– Voihan olla niinkin, että jos sanoo olevansa hämmentynyt, niin tosiasiassa ei välitä lainkaan. Ei ole minkäänlaisia tunteita eikä muutakaan, Kinnunen lisäsi.

Leppiniemi taas muistutti, että esitutkinta on vielä kesken ja valmistuu vasta toukokuussa.

– Sillä mitä julkisuudessa nyt sanotaan, ei ole oikeussalissa merkitystä. Asia ratkaistaan näytön perusteella eli sen perusteella, mitä syyttäjä salissa esittää.

