Pyhtään henkirikoksesta syytetty poika pitää itseään syyttömänä.

Pyhtäällä marraskuussa 2023 tapahtuneen henkirikoksen käsittely alkoi tänään keskiviikkona käräjäoikeudessa.

Syytettynä on 17-vuotias poika, joka on ollut tekoaikaan vain 15-vuotias. Poika on aiemmin myöntänyt ensin syyllistyneensä henkirikokseen, mutta kiistänyt sen myöhemmin kuulusteluissa.

Poika myöntää olleensa paikalla rikospaikalla, kun henkirikos on tapahtunut mutta ei ole tehnyt itse tekoa. Hän on puolustuksen mukaan vain kuljettanut paikalle henkilön, joka on tehnyt itse teon.

– Hän pitää itseään syyttömänä ja on kertonut vaihtoehtoisen tapahtumainkulun. Hän on kuskannut sinne toisen henkilön ja tämä on tehnyt sen teon, syytetyn puolustaja, varatuomari Juha Vesuri kertoo MTV:lle.

Oikeaa tekijää ei ole pystytty selvittämään, koska oikea tekijä oli pojalle tuntematon, Vesuri sanoo. Pojan mukaan hän poimi tekijän kyytiin K-kaupan edustalta Kotkan Karhuvuoresta.

Vesuri kertoo, että pojan tutkintavankeusaika on sujunut hyvin pojan ikään nähden.

– Alkuaika oli eristyksissä oloa.

Oikeudenkäynti jatkuu loppuviikosta syytetyn pojan kuulemisella.

Aluesyyttäjät Sonja Buttas ja Bettina Ahlgren puolestaan kuvailevat tekoa poikkeukselliseksi. Pojan esittämä vaihtoehtoinen tapahtumainkulku on ollut heidän tiedossaan keväästä lähtien.

He kertovat, ettei teolle ole selvinnyt minkäänlaista motiivia.

– Tilanne on se, että mitään tunnettua yhteyttä uhrin ja tekijän välillä ei ole. Kyse on ollut joko vesurista tai muusta pitkäteräisestä teräaseesta.

Syyttäjän mukaan poika ajoi miehen talolle keskellä yötä, murtautui taloon ja surmasi talon asukkaan. Poika ensin pahoinpiteli uhria sisällä talossa ja myöhemmin talon pihalla.

Uhri menehtyi lopulta talon pihalle. Pihalla poika jatkoi väkivaltaa.

Syyttäjän mukaan poika raahasi ruumiin teon jälkeen vähemmän näkyvälle paikalle ja vielä palasi taloon ennen pakenemistaan ja tekovälineen hävittämistä.

