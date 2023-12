Laajasalon henkirikoksen uhrin omaiset odottavat kauhulla hovin tuomiota: "Jos on 32 veitseniskua ja lyöty pesäpallomailalla, miten kyse voi olla taposta?"

Uhri yllätettiin kesken aamukahvin keiton, kahvi jäi keittimeen ja kuppi pöydälle, kun hänen kimppuunsa hyökättiin lokakuisena sunnuntaiaamuna.

Poliisilla oli henkirikosjutussa aluksi neljä epäiltyä. Kaikki heistä – kolme miestä ja yksi nainen – olivat myös aluksi tutkintavankeina jutussa, mutta tutkinnan edetessä vain kahta miestä oli syytä epäillä murhasta. Heitä myös syytettiin oikeudessa murhasta.

Syytteen mukaan kaksi miestä murhasi yhdessä ja yhteistuumin uhriksi joutuneen 35-vuotiaan Antin.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Kuitenkin vain toinen heistä tuomittiin ja hänetkin taposta. Oikeus tuomitsi Jimmy Michael Laguksen taposta vankeuteen 10 vuodeksi ja 6 kuukaudeksi.

Miehelle tuli muun muassa oikeudenkäyntikulujen lisäksi maksettavakseen kärsimyskorvauksia yli 21 000 euroa. Toisen vastaajan syytteen oikeus hylkäsi kokonaan.

35-vuotiaan uhrin omaiset tyrmistyivät käräjäoikeuden ratkaisusta.

– Se päätös oli pöyristyttävä. Ratkaisu oli tavallaan toisen tekijän puolustuspuhe. Tämä toinen syytetty pääsi vapaaksi ja täysin pälkähästä koko jutusta, uhrin sisko ja isä sanovat MTV Uutisille.

Uhri pyysi apua

Syytteen mukaan miehet menivät uhrin asunnolle 3. lokakuuta 2021 ja löivät häntä uhrin asunnosta ottamallaan keittiöveitsellä ja tuntemattomaksi jääneellä sahalaitaisella veitsellä yhteensä ainakin 32 kertaa eri puolille vartaloa.

Väkivallan aikana uhri käski tekijöitä lopettamaan ja hän huusi paikalle apua. Uhri päätyi lyöntien seurauksena lattialle, mutta tekijät jatkoivat väkivaltaa lyömällä miestä veitsellä.

Uhria lyötiin takaapäin takaraivoon, jonka jälkeen puolustuskyvytöntä miestä puukotettiin lattialla muun muassa neljä kertaa rintaonteloon. Nämä lyönnit katkaisivat keuhkovaltimot.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Antti kuoli väkivallan seurauksena, mutta ennen sitä hän pääsi vielä keittiöstä raahautumaan kohti ulko-ovea painaen suolia sisälleen. Hän menehtyi metrin päähän ulko-ovesta voimakkaaseen sisäiseen verenvuotoon.

Ramboveitsi ja pesäpallomaila

Käräjäoikeus totesi, että tekovälineitä oli vain yksi, mutta Antin omaiset ovat asiasta jyrkästi eri mieltä. Sen puolesta puhuvat myös todisteet.

– Oikeuslääketieteellisessä tutkimuksessa todettiin veitsien terän leveydestä enemmän. Niitä on kaksi erilaista. Niiden aiheuttamat luuhun pysähtyneet torjuntavammat kertovat, että osa on leveäteräisen veitsen jälkiä, osa on Antin oman keittiöveitsen jälkiä, omaiset kertovat.

Hovioikeudessa todistaja kertoi, että Lagus oli esitellyt hänelle pesäpallomailaa ja sahalaitaista "ramboveistä". Kumpaakaan ei löytynyt kotietsinnässä uhrin asunnosta. Niitä ei löytynyt myöskään Laguksen asunnosta, vaikka ne oli siellä todistetusti nähty ennen tekoa.

Antin asunnosta ei löytynyt myöskään suojapukuja tai tuholaistorjujan välineistöä, joita makuuhuoneessa oli ollut. Rikospaikalta löytyi ainoastaan yhden jalan jättämiä verisiä jälkiä, joka viittaa suojapukujen käyttöön. Kotietsinnässä Laguksen asunnosta löytyi vastaavanlaisen kengän tyhjä kenkälaatikko.

Omaiset osasivat nimetä epäillyt

Viranomaiset pääsivät raa’an henkirikoksen jäljille, kun huolestuneet naapurit päättivät pihatalkoissa soittaa poliisille. Uhriksi joutuneen miehen asunnosta oli jo aamulla kuultu avunhuutoja.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Puolenpäivän jälkeen naapurit soittivat hätäkeskukseen. Poliisipartiota oli vastassa karu näky.

Eteisen lattialla retkotti kuolleena kolmekymppinen mies. Alusta alkaen oli selvää, että kuolema oli kaikkea muuta kuin luonnollinen.

Uhrin omaiset osasivat heti kertoa poliisille kahden murhasta sittemmin syytetyn miehen nimet.

Omaiset osasivat heti nimetä poliisille sittemmin käräjäoikeudessa tuomitsematta jättäneen miehen. Laguksen osuutta tekoon he alkoivat arvella seuraavalla viikolla henkirikoksen jälkeen tämän oudon käytöksen takia.

– Heti kun henkirikos oli tapahtunut, osasimme nimetä heidät, erityisesti tämän, jonka käräjäoikeus vapautti. Antti tunsi kummatkin miehet ja tiesimme, että Antilla oli ollut vuonna 2018 riitaa tämän miehen kanssa, joka ei saanut tuomiota.

Pian riidan jälkeen Antti joutui vakavaan liikenneonnettomuuteen, jonka seurauksena hän sai vakavan aivovamman ja oli sairaalassa puoli vuotta.

– Siitä alkoi pitkä toipuminen. Antti ei muistanut onnettomuutta edeltäviä asioita lainkaan ja hänelle jäi täydellinen muistiaukko yli kahden vuoden ajalta. Tekijät tiesivät Antin onnettomuudesta ja vammasta, isä ja sisko kertovat.

"Tekoon oli varustauduttu"

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Yksi seikka, joka erityisesti ihmetyttää uhrin omaisia, on rikosnimike. Sisko ja isä eivät voi käsittää, miten käräjäoikeus saattoi katsoa teon tapoksi, vaikka siinä käytettiin äärimmäisen julmaa väkivaltaa. Vastaavanlaisista tapahtumista on useita oikeuden päätöksiä, joissa teko on katsottu murhaksi.

– Jos on 32 veitseniskua ja takaraivossa ruhjevammat, koska on lyöty jollain esineellä päähän – ilmeisesti pesäpallomailalla – niin emme voi käsittää, miten teko voidaan katsoa tapoksi.

– Tekoon oli varustauduttu ja tekijöillä oli suojahaalarit päällä. Asunnossa oli käyty kamppailua ja veljelläni oli suojautumisvammoja. Voimakkaan kamppailun jälkeen asunnosta ei löytynyt hiuksia tai juuri mitään muutakaan. Se on kovin erikoista ilman suojavälineitä. Jos tämä ei ole suunnitelmallista, niin mikä sitten? uhrin sisko kysyy.

Antti oli isokokoinen mies, taposta tuomittu mies hyvin pienikokoinen, yli 20 kiloa uhria kevyempi. Lisäksi taposta tuomittu Lagus oli teon aikaan sairauslomalla vakavan selkäongelman takia. Toinen syytetty oli isompikokoinen.

Hovioikeudessa todistajana kuultu Laguksen sisko kertoi, että veljen selkäongelma vaivasi tätä niin paljon, että nopea kävelykään ei mieheltä onnistunut.

Uhrin omaiset ihmettelevätkin, miten Lagus olisi pystynyt väkivaltaiseen henkirikokseen yksin.

– Antti painoi 22 kiloa enemmän kuin Jimmy. Antin naapuri kertoi hovioikeudessa, että he halasivat Antin kanssa aina tavatessaan, ja "Antti oli kuin karhu".

– Selkävammainen Lagus ei yksin olisi voinut lyödä kahdella teräaseella, ja samaan aikaan käyttää pyöreää astaloa, eli ilmeisesti hävitettyä pesäpallomailaa. Tämä toinen syytetty on isokokoinen mies, joka tunnetaan ystäväpiirissä väkivaltaisena riidanhaastajana, sisko kertoo.

Kuorimaveistä ei osattu selittää

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Antin asunnolta löytyi Laguksen asunnolta tuotu kuorimaveitsi, jossa oli kummankin syytetyn dna:ta. Teräosasta vääntynyt kuorimaveitsi löytyi keittiön lattialta, missä veriteko oli tapahtunut.

Kummankin epäillyn dna:n löytyminen kuorimaveitsestä todistaa omaisten mukaan sen, että kummatkin syytetyt olivat paikalla Antin asunnossa.

– Tätä asiaa kumpikaan heistä ei osannut selittää mitenkään. Taposta tuomittu väittää, ettei hän muista koko tapahtumasta mitään.

Omaiset epäilevät, että kuorimaveistä käytettiin myös apuna henkirikoksessa.

– Syyttömäksi todettu mies selitti oikeudessa, että hänen dna:taan löytyi kuorimaveitsestä, koska hän oli siirtänyt sitä Laguksen asunnolla. Kumpikaan syytetyistä ei osannut selittää sitä, miksi Laguksen omistama kuorimaveitsi oli tuotu Antin asunnolle.

Puhelimet sammuivat henkirikosaamuna

Käräjäoikeudessa syyttömäksi todettu mies kertoi oikeudessa, että taposta sittemmin tuomittu Lagus oli tunnustanut hänelle henkirikoksen.

Omaiset tutkivat omatoimisesti miesten teletietoja ja niistä selvisi, että syyttömäksi todettu mies oli lähettänyt teon jälkeen kryptisiä viestejä naisystävälleen.

Kummankin syytetyn puhelimet sammuivat tunnin välein varhain sunnuntaiaamuna 3. lokakuuta, kun henkirikos tapahtui.

– Syyttömäksi oikeudessa todettu mies kertoi lähteneensä Laguksen asunnolta tekoaamuna, koska häneltä oli loppunut puhelimesta akku. Sen jälkeen hän kertoi olleensa bunkkereilla aivan Laguksen asunnon ja rikospaikan lähellä juomassa kaljaa tuntemattomiksi jääneiden henkilöiden kanssa. Tämä oli hänen alibinsa, jota kukaan ei kuitenkaan voinut vahvistaa. Lagus asui samassa talossa veljeni kanssa, sisko kertoo.

Omaisten mukaan syytettyjen kertomukset ovat satua. "Bunkkerialue" on "sotamuistomerkki", alueella ei ole valaistusta eikä siellä näe pimeällä mitään. Lisäksi paikka on äärimmäisen tuulinen.

Henkirikosaamuna lokakuun alussa oli lämmintä 8–9 astetta, tuuli puhalsi 10–12 metriä sekunnissa ja oli pimeää.

– Syytetty on kertomuksensa mukaan hengaillut bunkkereilla yli 2,5 tuntia tuntemattomaksi jääneiden miesten kanssa juoden kaljaa. Syytetyn kertomus vaihtui oikeudessa, kun selvisi, ettei hän ole voinut nähdä ohikulkevaa Lagusta alueella. Hän on muokannut kertomustaan aina esiin tuotuihin tosiseikkoihin sopivaksi, omaiset huomauttavat.

Erikoisia nettihakuja henkirikoksen jälkeen

Poliisi selvitti myös, että miehet olivat pitäneet tiiviisti yhteyttä väitetyn verityön jälkeen. Toinen oli jopa ostanut väitetylle rikoskumppanilleen R-kioskilta uuden puhelinliittymän.

Poliisitutkinnassa miesten välisestä yhteydenpidosta pomppasi esiin muun muassa viesti, jossa sanottiin "öögat auki, häntää peräs, ei mitään sinisii".

Lokakuun lopulla käräjäoikeudessa tuomitsematta jääneen ja hänen naisystävänsä välisestä puhelusta tallennettiin pohdintaa, jonka voi olettaa liittyvän henkirikoksesta käynnistyneeseen rikostutkintaan:

– Toivon et ymmärrät, et mun pitää näyttää, olla vitun vihanen sulle vaikka en oliskaan. Toivon et vaihdat tän numeron nopeesti. Jos meil on mitää tsäänssii selviytyy noist kuulusteluista niin mun pitää olla sulle vihanen. Jos joku näkee mult yhtään rakkautta tai sympatiaa sua kohtaan ni meist kukaan ei tuu selvii tost prosessista.

Tyttöystävän puhelusta on litteroitu teksti "Vicce kävi tappamassa". Tämän puhelun naisystävä kävi oman veljensä kanssa sen jälkeen, kun murhasta epäilty poikaystävä oli vapautunut tutkintavankeudesta.

Henkirikoksen jälkeen toinen miehistä oli tehnyt satoja verkkohakuja muun muassa hakusanoilla "Laajasalo rikos", "Laajasalo poliisi" ja "murha". Hän oli myös etsinyt tietoa Laajasalon tapahtumista murha.info-keskustelupalstalta sekä lukenut uutisjuttuja erilaisista rikoksista ja poliisitehtävistä.

1:14 Rikospaikka vieraili surmatalolla lokakuussa 2021. Katso video yltä.

Tekijöillä oli motiivi

Antin omaisten mielestä oikeudessa syyttömäksi todetulla miehellä oli motiivi henkirikokseen aiempien kaunojen ja riitojen takia, joita tällä oli ollut uhrin kanssa.

– Kun olemme laittaneet palasia paikoilleen, on selvää, että motiivi oli olemassa. Olemme tämän kertoneet myös poliisille.

Omaisten mukaan Antin asuntoon oli menty yleisavaimella, koska mitään murtojälkiä ei asunnon ovesta löytynyt.

– Laguksen isä toimi tekoaikaan talon isännöitsijänä ja hänellä oli yleisavaimet taloon, jossa Antti asui. Lagus poistui asunnoltaan lauantaina, eli päivä ennen henkirikosta, ja epäilemme, että hän kävi isänsä luona hakemassa yleisavaimen. Todistetusti hän on käynyt "naapurissa" tekoa edeltävänä päivänä ja hänen isänsä asuu aivan lähellä.

– Olemme varmoja, että tekijät ovat menneet asuntoon sisään yleisavaimilla, koska Antti ei avannut ovea kuin tutuille. Hän kysyi aina "kuka siellä" eikä olisi avannut missään tapauksessa ovea pelkät alushousut ja aluspaita päällään. Jäljistä päätellen veljeni on yllätetty tuona aamuna, sisko kertoo.

Omaiset ovat pettyneitä siitä, että poliisi ei huomioinut kaikkia heidän esiintuomia seikkoja esitutkinnassa. Käräjäoikeuden käsittely ja päätös oli heille vielä suurempi pettymys.

Lue myös: Laajasalon murhasta vangittu kaksi henkilöä

Asian käsittely on lisännyt tapahtuneen raskautta

Syyttäjä valitti käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen, jossa tapausta käsiteltiin tänä syksynä. Tuomio jutussa annetaan joulukuussa.

– Hovioikeudessa asiaa käsiteltiin asiallisemmin ja perusteellisemmin kuin käräjäoikeudessa, mutta tietenkin odotamme pelonsekaisin tuntein, katsotaanko juttu tapoksi myös hovioikeudessa ja todetaanko toinen vastaaja taas syyttömäksi. Se tuntuu mahdottomalta, mutta käräjäoikeuden kummallinen tuomio on muistissa ja herättää kysymyksen, miksi vakavissa rikoksissa on maallikkoja päättämässä asiasta.

– Antin kuolema on ollut meille äärimmäisen vaikea asia, mutta lisää raskautta tähän juttuun on tuonut koko tämä asian käsittely oikeudessa. Antin naisystävä menetti yhteisen kodin, toinen tekijöistä on vapaana. Hän ei voi trauman takia asua Suomessa, rakkaat muistot ja puolison äärimmäisen väkivaltainen kuolema on liiaksi mielessä. Hänen todistuksensa on merkittävä, syytetty tietää sen.