Takuuvarma kikka proteiinipitoiseen salaattiin: "Edullinen ja todella ruokaisa"

Lounassalaatista saa proteiinipitoisempaa helposti erilaisilla palkokasveilla.

Kuten jo joulukuussa 2024 kerroimme, erilaiset palkokasvit ovat nyt pinnalla useammastakin syystä. Niiden syömisen lisäämistä suositellaan myös päivitetyissä ravitsemussuosituksissa.

Palkokasveja tullaankin nyt näkemään yhä enemmän muun muassa joukkoruokailussa.

– Varmasti lihan vähentäminen ja kasvikunnan tuotteiden sekä palkokasvien lisääminen asiakkaille maistuvalla tavalla tulee pitkällä aikavälillä näkymään meidänkin asiakkaidemme lautasella, Compass Group Suomen johtava ravitsemusasiantuntija Kirsi-Maria Hoikka kommentoi marraskuussa 2024 STT:lle.

Erilaisilla palkokasveilla voi helposti rikastuttaa ruokia myös kotona. Yksi hyvä vaihtoehto on tehdä proteiinipitoinen salaatti.

Trendikäs DBS-salaatti

Muun muassa TikTokissa on kohistu niin sanotusta DBS-salaatista. DBS eli dense bean salad tarkoittaa käytännössä erilaisia papuja tai muita palkokasveja runsaasti sisältävää, ravintorikasta salaattia.

DBS-salaatit eivät sisällä lainkaan varsinaista lehtisalaattia, joten salaatti on koostumukseltaan hyvin tiheää. DBS-salaatit ovat lisäksi usein myös ravintotiheitä. TikTokissa suosioon on noussut muun muassa välimerellinen DBS-salaatti, joka sisältää kreikkalaisesta salaatista tuttuja elementtejä, kikherneillä ja pavuilla höystettynä.

Villityksen aloitti alun perin TikTokissa Violet Witchel, joka jakoi tilillään useita erilaisia "tiheän papusalaatin" ohjeita. Witchelin mukaan salaatin valmistaminen etukäteen joka viikko auttaa tekemään terveellisestä syömisestä helppoa.

– Joka viikko valmistelen satsin DBS-salaattia, joka on kasviksia, proteiinia ja vinegrettipohjaista kastiketta sisältävä salaatti. Se kestää koko viikon ja syön sitä joka päivä lounaaksi, Violet kertoo lähes 11 miljoonaa näyttökertaa keränneellä videollaan.

Henri Alénin proteiinipitoinen suosikkisalaatti

Myös kokki Henri Alén on vinkannut aiemmin ohjeen herkulliseen papusalaattiin.

Alén kertoi viime vuonna Huomenta Suomessa tekevänsä itse usein nopeasti ja helposti valmistuvaa italialaista tonnikalasalaattia.

– Tämä on yksi parhaista ruoista monestakin syystä. Ensinnäkin se on edullinen, todella ruokaisa, sisältää paljon proteiinia ja säilyy pitkään. Tämä paranee vain. Toisena päivänä vielä parempi, kolmantena kaikkein parhaimmillaan, Alén ylisti.

Alénin italialaiseen tonnikalasalaattiin sujahtaa myös papuja, joita kokilla on omien sanojensa mukaan aina kaapissa kikherneiden lisäksi. Alén kertoi tekevänsä salaattia aina ison satsin kerrallaan jääkaappiin.

– Tämä on hyvin simppeli salaatti, Alén tähdensi.

8:45 Tämä salaatti on yksi Henri Alénin lemppareista.

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran tammikuussa 2025.