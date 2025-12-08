Tämän niksin taika piilee sen yksinkertaisuudessa.

Muovipakkaukseen pakatun spagetin avaamiseen ei tarvita saksia. Itse asiassa, jos Tiktokista kuuluisaa italialaista Nonna Eldaa on uskominen, niin kukaan itseään kunnioittava nonna ei käytä saksia spagettipakkauksen avaamiseen.

Kokeile tätä yksinkertaista kikkaa ensi kerralla keittäessäsi spagettia.

Juttu on julkaistu alun perin marraskuussa 2023.

Osittainen lähde: @nonna.elda.cooks/TikTok