Makuja
Mitä myyntiin joulumyyjäisiin? Nämä leivonnaiset viedään käsistä
1:00Katso videolta, miten helppo suklaapelti valmistetaan! Julkaistu 24 minuuttia sitten
Etsitkö ideoita ja myytävää joulumyyjäisiin? Nämä leivonnaiset ovat varma hitti vuodesta toiseen.
Joulukuussa ympäri Suomen järjestetään sadoittain erilaisia myyjäisiä. Moni pähkäileekin, mitä myyjäisiin kannattaisi leipoa.
Esimerkiksi erilaiset maustekakut ovat aina takuuvarma myyjäishitti, mutta muutkin helpot ja herkulliset leivonnaisvaihtoehdot käyvät kaupaksi.
Koostimme yhteen suosituimpia joulunajan leivonnaisia, jotka sopivat mainiosti joulumyyjäisiin.
Pirjo Nuotion taatelikakku
Taatelikakku on maustekakkujen klassikko.MTV
Tätä taatelikakkua Nuotio leipoo joka vuosi joulupöytään.
Monesta leivonnaisesta muokkaat helposti myös gluteenittoman korvaamalla vehnäjauhot gluteenittomilla jauhoilla.
Kentakilainen kakku
Kentakilainen kakku aateloidaan ihanalla kuorrutteella.MTV
Kyseessä on erityisesti joulunaikaan liitetty kakku, joka aateloidaan suussa sulavalla, karamellisoidusta sokerista valmistetulla kuorrutteella.
Vappu Pimiän saaristolaisleipä
Testaa juontaja Vappu Pimiän versio saaristolaisleivästä!Otava/MTV
Vappu Pimiä vieraili syksyllä 2024 Huomenta Suomessa Vappu jouluna -keittokirjansa (Otava 2024) tiimoilta ja leipoi saaristolaisleipää.
– Saaristolaisleipä on maailman helpoin tehdä. Taikinaa ei tarvitse mitenkään vaivata, tämä vain sekoitetaan, Vappu demonstroi.
Vapun saaristolaisleivän salaisuus on sen pehmeä sisus ja rapea kuori. Leipä ei myöskään ole yhtä makea kuin kaupoissa myytävät saaristolaisleivät.
Piparisnickers
Piparisnickers on ihana myyjäisherkku!Tinskun keittiössä
Piparisnickers on Tinskun keittiössä -bloggaaja Tiina Varjuksen loihtima jouluinen herkku, joka sopii mainiosti myös syötäväksi lahjaksi tai vaikka joulumyyjäisiin.
Piparisnickers on helppo valmistaa!
Suklaapelti
Suklaalevypelti on kuin rocky roadia.MTV
Yksi helppo vaihtoehto joulunajan makeaksi lahjaksi on tämä peltisuklaa eli suklaalevypelti.
Suklaapelti nousi sosiaalisen median viraalihitiksi vuonna 2023.
Hittiherkun valmistaminen on todella helppoa ja voit käyttää lähes mitä tahansa kaapistasi löytyviä namusia.
Katso jutun yllä olevalta videolta, miten helppoa suklaapellin valmistaminen on!