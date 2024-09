Porkkanatutkimus osoitti, kuinka helposti ravinnosta voisi saada lisää terveyshyötyjä

Vihannesten syömisellä on todettu olevan monenlaisia terveyshyötyjä. CNN nostaa artikkelissaan esille pikkuporkkanat, joiden napostelu on helppo tapa parantaa terveyttä.

Pikkuporkkanatutkimus

Tämä käy ilmi uudesta tutkimuksesta, joka esiteltiin 30. kesäkuuta Yhdysvaltain Chicagossa järjestetyssä Nutrition 2024 -tapahtumassa. Kyseessä on paikallisen American Society for Nutrition -ravitsemusasiantuntijajärjestön vuosikokous.

Simmons on ravitsemustieteen jatko-opiskelija Samfordin yliopistossa Alabamassa.

Neljä ryhmää nuoria aikuisia

Tutkimusta koskevassa lehdistötiedotteessa muistutetaan, että tässä vaiheessa havainnot ovat alustavia. Vaikka asiantuntijakomitea on valinnut kaikki tilaisuudessa esitellyt tutkimukset, ei tämä ole vielä ilmestynyt vertaisarvioidussa julkaisussa.

Karotenoidit

Amerikkalainen lääketieteellinen tutkimuskeskus Cleveland Clinic kertoo, että karotenoidit ovat luonnon antioksidantteja. Niillä on havaittu olevan monenlaisia terveyshyötyjä, kuten tulehdusta ehkäisevä vaikutus.

A-vitamiini on tärkeää sydämen, keuhkojen ja muiden elinten terveyden kannalta ja on mukana tukemassa kehon toimintaa, kertoo Yhdysvaltain terveysvirasto, National Institutes of Health.