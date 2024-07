Neljä kymmenestä syövästä voisi välttää – tällaisilla ratkaisuilla vähennät riskiä: "Mene lääkäriin, jos..."

Tupakointi liittyi lähes 20 prosenttiin syöpätapauksista

Neljä kymmenestä syövästä voitaisiin välttää

Selvityksen mukaan neljä kymmenestä syövästä olisi voitu välttää kiinnittämällä huomiota listattuihin riskitekijöihin, joihin voi vaikuttaa omalla toiminnallaan. Tutkimus julkaistiin CA: A Cancer Journal for Clinicians -lehdessä.

Onkologi neuvoo: "Mene lääkäriin, jos sinulla on syöpään liittyvä oire"

The Guardianin haastattelemien onkologien mukaan syöpäriskin madaltamisessa tärkeää on esimerkiksi tupakoimattomuus, terveellinen painoindeksi, punaisen lihan, ultraprosessoitujen ruokien ja runsaan alkoholinkäytön välttäminen. Esimerkiksi aurinkovoiteen käyttö on helppo tapa suojata itseään.