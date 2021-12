Nämä viraalihiteiksi ampaisseet reseptit TikTok tarjoili meille kuluneena vuonna – joko olet testannut kaikkia?

Tortillaniksi ja lettutasku

Helpon niksin on kehuttu olevan suorastaan "mullistava" tortilloiden syömisessä.

Taittelutekniikkaa on sovellettu myös makeisiin herkkuihin. Tortillakikan avulla voi nimittäin tehdä myös "lettutaskun", joka sisältää esimerkiksi banaania, mansikkaa, nutellaa ja kermavaahtoa.

Vodkapasta

1980-luvun pastahitti, vodkapasta, on noussut viime vuosina jälleen suosituksi.

Vodkapasta eli penne alla vodka on alun perin 1980-luvulla ilmiöksi noussut, italialaiseen sekä amerikanitalialaiseen keittiöön nojaava ruokalaji. Penne al vodka oli 1980-luvulla suosittua ruokaa yökerhoissa ja diskoissa.

TikTokissa tämä hittipasta on valmistettu monella tapaa, esimerkiksi yhden vuoan taktiikalla uunissa .

Pestomunat

Ruokalajin idea on simppeli: kananmunia yhdistellään kaikissa muodoissa peston kanssa. TikTokissa on jaettu pestomunareseptejä, joissa kananmunat on keitetty, paistettu ja tehty kokkeliksi, omeletiksi tai uppomunaksi.