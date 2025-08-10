Tiiun lasagnea ylistetään: "Jos pitäisi syödä vain yhtä ruokaa loppuelämä, niin se olisi tämä"

Tiiun vastustamaton lasagne kasataan kerroksittain lautaselle.

Vaikuttaja Tiiu Piretin eli Tiiu Purasen kesälasagneohjetta kehutaan somessa ja sen ulkopuolella.

MTV Uutisten toimituksessakin useampi henkilö raportoi kokeilleensa Tiiun lasagneohjetta ja ihastuneensa siihen

– Jos pitäisi syödä vain yhtä ruokaa loppuelämä, niin se olisi tämä, suitsutti muun muassa toimittaja Joonas Lepistö.

Mikä siis on Tiiun lasagnen salaisuus?

Suosio yllätti

Tämä lautaselle kasattava lasagne sisältää lasagnelevyjen lisäksi hunajaisia uunitomaatteja, pestoa, burrataa ja paahdettuja pistaastipähkinöitä.

– Se vaatii vähän vaivaa, joten olin yllättynyt, että niin moni innostui sitä kokeilemaan. Toisaalta se on sellaine makuelämys, joka jättää ihmisille fiiliksen, että ei vitsit, että mä osaan tehdä hyvää ruokaa.

Haastavin vaihe ruokalajin valmistuksessa lienee lasagnelevyjen keittäminen kattilassa, sillä ne tarttuvat helposti toisiinsa. Tiiu suosittelee erottelemaan levyjä toisistaan kypsennyksen aikana esimerkiksi keittiöpihtien avulla.

– Tuorelasagnelevyistä tulisi varmasti vieläkin parempi lopputulos.

Makujen ilotulitus

Tiiu kuvailee kesälasagnea makujen ilotulitukseksi, jossa on täydellinen tasapaino makeaa ja suolaista.

Tiiu on jättänyt reseptiin tarkoituksella hieman tilaa myös luovuudelle, jotta kotikokit soveltaisivat ohjetta omille makunystyröilleen

Olen yrittänyt tehdä mahdollisimman tarkat ohjeet, mutta se jättää myös ruoan valmistajalle hieman vastuuta. Haluaisin, että ihmiset oppisivat luottamaan omaan makuaistiinsa – on paljon tärkeämpää oppia, että millaisesta ruoasta itse tykkää.

Vaikka resepti kulkeekin nimellä kesälasagne, sitä voi kokata ympäri vuoden.

– Se on aika täydellinen ruoka vuodenaikaan katsomatta.

Tiiun kesälasagne

Jos julkaisu ei näy, katso se täältä.

Lasagnelevyjä (2 per ruokailija)

250 g kirsikkatomaatteja

2–4 rkl hunajaa

0,5-1dl oliiviöljyä

125 g burrataa (1 per 1–2 ruokailijaa)

pistaasipähkinöitä

mustapippuria + suolaa myllystä



Valele tomaatit hunajalla ja öljyllä, mausta sormisuolalla ja mustapippurilla – tästä syntyy herkullinen liemi, joten älä säästele! Paahda tomaatit uunissa 200 asteessa, kunnes ne ovat saaneet hieman väriä (n. 20 min)



Basilika-lehtipersiljapesto:

1/2 punttia lehtipersiljaa

1/2 punttia basilikaa

n. 1dl oliiviöljyä

1/5 yksikyntinen valkosipuli

40 g pecorinojuustoa

mustapippuria + suolaa



Nuiji morttelissa tai vedä sauvasekoittiimella sileäksi. Tarkasta maku ja lisää tarvittaessa öljyä.



Paahda kuoritut pistaasipähkinät pannulla tilkassa hunajaa.



Keitä lasagnelevyt suolavedessä lähes kypsiksi (al dente).

Kasaa annos: lasagnelevy, burrataa, tomaatteja ja hunajalientä ja pestoa. Toista. Koristele annos tomaateilla ja pähkinöillä. Mausta mustapippurilla.

