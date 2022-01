Näitä ruokia kannattaa nyt napata ostoskoriin: Edullisimmillaan ja parhaimmillaan!

Juureksia porkkanasta maa-artisokkaan ja mustajuureen

Erilaisia kotimaisia juureksia kannattaa nyt hyödyntää monipuolisesti ruoanlaitossa. Helpoin tapa valmistaa monet juurekset on paahtaa ne uunissa eli kokata vaikka uunijuureksia. Uunijuureksiin sopivat monet suomalaisille tutut raaka-aineet, kuten peruna ja porkkana, mutta kannattaa ehdottomasti kokeilla myös kauden muita juureksia. Oletko testannut esimerkiksi palsternakkaa uunijuuresten joukossa?

Keittiömestari Filip Langhoff on aiemmin suositellut MTV:n haastattelussa myös muun muassa mustajuurta. Satokausikalenterin mukaan kotimaista mustajuurta on tarjolla pitkälle kevättalveen. Juures tummuu kuorittaessa, joten siirrä kuoritut mustajuuret sitruunalla maustettuun veteen. Mustajuuren voi parsan tapaan tarjota sellaisenaan esimerkiksi hollandaisekastikkeen kanssa.

– Yksi sellainen, mitä ei ei ole tarpeeksi käytetty on maa-artisokka. Maa-artisokka toimii vähän samalla tavalla kuin peruna ja sitä voi käyttää melkein kaikissa paikoissa, missä perunaakin käyttäisi. Friteerattu maa-artisokka esimerkiksi – en ole tavannut yhtään henkilöä, joka ei olis tykännyt siitä. Jos keittää ja friteeraa ne rapeaksi ja sitten syö jonkun kiva mustavalkosipulimajoneesin tai vastaavan kanssa. Se toimii aina, Langhoff vinkkaa.

Kalatiskin kautta kotiin

Suotuisten sääolosuhteiden ansiosta nyt on alkanut myös madesesonki. Kalatalouden Keskusliiton mukaan jäätilanne on useimmilla alueilla mateen kalastukselle suotuisa.

Made on aktiivinen talvikala ja se hyödyntää talvikuukaudet kutupuuhiin. Made on monipuolinen ja erinomainen ruokakala. Kalan liha on maukasta ja vähärasvaista. Made sopii erinomaisesti kalakeittoon, paistamiseen tai uuniruokiin.