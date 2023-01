Kilohinta vain euron parin luokkaa! Nappaa tämä raaka-aine nyt ostoskoriisi: Käy sekä herkuttelijoille että keventäjille

Satokausikalenterin sivuilla muistutetaan sesongissa olevan punakaalin hyödyistä ja monista käyttömahdollisuuksista. Tämä näyttävä ja värikäs keräkaali on edullista popsittavaa: tällä hetkellä kotimaisen punakaalin kilohinta kaupoissa on halvimmillaan vain euron parin luokkaa.

"Superversio keräkaalista"

Satokausikalenterin Samuli Karjulan mukaan suomalaiset ovat jo kiitettävän hyvin löytäneet punakaalin. Kun perinteisen keräkaalin kulutus on ollut laskussa, punakaalin suosio on vastaavasti noussut. Punakaalissa on jopa tuplasti enemmän C-vitamiinia kuin tavallisessa keräkaalissa ja Karjula kuvaileekin punakaalia ”superversioksi keräkaalista”.