Millainen on huippukoripalloilijan ruokavalio? Näin Susijengi syö.

Suomen miesten koripallomaajoukkue teki keskiviikkona historiaa ja eteni ensimmäistä kertaa ikinä arvokisojen mitalipeleihin. Susijengin ennennäkemättömän menestyksen ansiosta Suomessa vallitseekin nyt poikkeuksellinen koripallohuuma.

Tie menestykseen käy ehdottomasti myös vatsan kautta! Millainen siis on huippukoripalloilijan ruokavalio?

Suomen koripallomaajoukkueilla on yhteiset toimintatavat niin kentällä kuin sen ulkopuolellakin. "Meidän tapa" -ohjeistuksessa linjataan muun muassa Susijengin ruokavaliosta.

Ruokavaliolla on merkitystä

Ohjeistuksen mukaan laadukas, järkevästi koostettu ruokavalio on urheilijan terveenä pysymisen, harjoittelussa jaksamisen, kehittymisen ja kilpailussa menestymisen kannalta tärkeää.

– Huipulle tähtäävän urheilijan on kiinnitettävä ruokavalioon yhtä paljon huomiota kuin harjoitteluun, lepoon ja lihashuoltoon.

Ohjeistuksessa käydään seikkaperäisesti läpi monipuolisen ruokavalion kulmakivet aina hiilihydraattien, proteiinin ja rasvan saannista nestetasapainoon.

Myös säännöllistä ateriarytmiä painotetaan: urheilijan tulisi syödä noin neljän tunnin välein ja 5–7 ateriaa päivässä. Ruokailu liittyy oleellisesti myös palautumiseen, ja harjoituksen jälkeen neuvotaan syömään heti esimerkiksi banaania tai palautusjuomaa.

"Kielletyt tuotteet"

Ohjeistuksessa listataan terveellisiä ja ravitsevia vaihtoehtoja ruokavalioon, mutta mukana on myös suosituksia siitä, mitä ei kannata syödä tai juoda.

– Jätä ruokavaliosta pois turhat "roskaruoat" eli hampurilaiset, pizza, sipsit, karkit, keksit ynnä muut, ohjeistuksessa neuvotaan.

Maajoukkueleireillä kiellettyjen tuotteiden listalla ovat makeiset, sipsit, sokeripitoiset virvoitusjuomat ja vastaavat tuotteet. Myös energiajuomat ovat kiellettyjä, sillä niissä oleva kofeiini toimii nesteenpoistajana, ja juomista saa niin sanottua turhaa energiaa.

Podcast: Näin Susijengi syö

Susijengin riveissä EM-kisoissa pelaava Edon Maxhuni paljasti Jääkaapilla-podcastissa syyskuun alussa tarkempia tietoja joukkueen ruokailutavoista.

EM-kisoissa joukkueen ruokailut on hoidettu aamusta iltaan niin, ettei pelaajien itse tarvitse miettiä sitä sen enempää.

– Me ollaan aika lapsia, ja meitä pidetään käsistä kiinni, Maxhuni vitsaili

Pelaajille on Maxhunin mukaan tarjolla valikoima erilaisia ruokia ja jokainen pelaaja pystyy rakentamaan annoksen oman ruokavalionsa mukaan. On riisiä, pastaa, perunaa, lihaa, kalaa ja kasvisvaihtoehtoja.

Ammattikoripalloilijan ruokavalio vaihtelee myös sen mukaan, missä maassa ollaan ja pelataan. Maxhunin mukaan esimerkiksi Italiassa tarjolla oli joka aterialla pastaa.

– Ennen peliä ja pelin jälkeen. Aina tomaattisosetta ja pastaa.

Nuoret pelaajat välttelevät salaattia

Maxhuni kertoo podcastissa huomanneensa, että erityisesti nuorempien pelaajien lautasilta saattaa puuttua kokonaan yksi oleellinen asia:

– Jotkut eivät syö yhtään salaattia, mikä häiritsee mua tosi paljon.

Maxhuni paljastaa, että salaatinvälttelijöihin kuuluvat esimerkiksi Miro Little ja Miikka Muurinen.

Vaikka koripalloammattilaisten ruokavalioon on olemassa tietyt raamit ja ohjeistukset, ei käytännössä siis aina mennä ihan lautasmallin mukaisesti.

Maxhunilta tiedusteltiin myös Lauri Markkasen ruoka-annoksien suuruudesta.

– Isot pojat syövät aika paljon, eli kyllä Lauri Markkanen syö aika paljon. Hän myös kuluttaa paljon peleissä.

Vähemmän lihaa

27-vuotias Maxhuni kokkaa myös itse normaalissa arjessaan. Pelipäivinä hänellä on aina sama rutiini ruoan suhteen:

– Kotona rakastan tehdä pinaatti-kanapastaa. Sitä ei kukaan pysty vaihtamaan minulta. Sen tekeminen vie ajatukset pois pelistä.

Koripalloilija kertoo huomanneensa ruokavalion suoran vaikutuksen urheilusuoritukseen. Jos edellisenä päivänä syö hyvin, peli kulkee paljon paremmin.

Hän kertoo myös vähentäneensä ruokavaliostaan lihaa ja syövänsä sitä keskimäärin pari kertaa viikossa. Myös maitopohjainen jogurtti on vaihtunut kasvipohjaiseen.

– Totta kai tulee viikkoja, jolloin syö enemmän lihaa ja joskus sitten vähemmän. Pieniä asioita, jos pystyy korjaamaan urheilijana, niin se auttaa myös kentällä.

