Elonen vetää takaisin pitkoja allergiavaaran takia.

Leipomoyritys Elonen ilmoitti torstaina vetävänsä takaisin kaksi eri täytepitkoa. Elosen mukaan toffeepitko sekä omena- ja vaniljatäytettä sisältävä pitko on pakattu ristikkäisiin pakkauksiin.



Väärät pakkaukset aiheuttavat allergiavaaran, sillä omena- ja vaniljatäytettä sisältävä pitko ei sovellu maidolle allergisille tai vegaaniseen ruokavalioon. Tuotteet ovat muuten turvallisia käyttää.



Takaisinveto koskee Pitkoset Toffee 250g ja Pitkoset Omenatarha 250g tuotteita, joiden erätunniste on U051 ja parasta ennen päiväys aikavälillä 18.12.-27.12.2025.



Jälleenmyyjiä on ohjeistettu poistamaan tuotteet myynnistä. Virheellisen tuotteen ostaneet voivat ottaa yhteyttä leipomoyritykseen verkkosivujen palautekanavalla.