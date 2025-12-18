Helppo lohitahna on joulupöydän takuuvarma hittilisuke.
Moni odottaa jouluaaton juhlapöydässä erityisesti erilaisia kalaherkkuja. Graavikalojen lisäksi erilaiset lämminsavukalat ovat vakiinnuttaneet paikkansa joulupöydästä
Lämminsavulohesta saa helposti tuunattua myös herkullisen lohitahnan, joka sopii moneen. Tämä helppo savulohitahna on takuuvarma vaihtoehto ja MTV:n ruokatoimittajan Petra Tuomisen luotto-ohje.
Lohitahna, jonka ohjeen haluavat kaikki
Monikäyttöinen lohitahna sopii joulupöydässä esimerkiksi perunoiden kaveriksi tai saaristolaisleivän päälle. Sitä voi myös käyttää dippinä esimerkiksi ruissipseille tai täytteenä joulutortuille.
Tahna on täydellinen myös voileipäkakun väliin. Ohjeesta riittää noin 12 paahtoleivän voileipäkakkuun.
Lohitahnaa on myös helppo hieman varioida: tillin voi vaihtaa ruohosipuliin ja punasipulin sijaan kuutioida joukkoon hieman maustekurkkua. Maustekurkkuversio sopii erityisesti voileipäkakkuun.
Lohitahna kerää aina kehuja juhlapöydässä – ja kaikki haluavat ohjeen!
Nappaa resepti: Lohitahna – superhelppo lisuke lämminsavulohesta
0:36Oletko jo testannut tätä niksiä?