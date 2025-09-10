Suomen miesten koripallomaajoukkueen eli Susijengin EM-välierävastustaja on nyt selvillä.
Suomen vastustaja ratkesi keskiviikon myöhäisottelussa, kun Saksa kaatoi Slovenian 99–91.
Slovenia johti taistoa vielä tauolla 51–45. Saksa kiri kuitenkin rinnalle ja paineli viimeisellä neljänneksellä etumatkalle.
Slovenia ajautui virheidensä kanssa ongelmiin, eikä se päässyt enää kunnolla Saksan tuntumaan.
Suomen joukkue eli Susijengi sai keskiviikon iltaottelun lopputuloksen myötä hirmuisen vastuksen perjantain EM-välierään, sillä Saksa aiheutti sille alkulohkossa murskatappion. Saksa oli Tampereella pelatussa ottelussa parempi luvuin 91–61.
Saksa on koripallon hallitseva maailmanmestari. Se on FIBA:n eli kansainvälisen koripalloliiton maailmanlistalla kolmantena. Suomi oli ennen turnausta sijalla 20.
Susijengi kaatoi aiemmin keskiviikkona omassa puolivälierässään Georgian 93–79.
Perjantain toisessa välierässä kohtaavat Kreikka ja Turkki.
Susijengin ja Saksan välieräottelu alkaa perjantaina Suomen aikaan kello 17. Kreikan ja Turkin kohtaaminen starttaa puolestaan kello 21. Molemmat välieräkamppailut käydään Latvian Riiassa.
