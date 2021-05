Miikka keskeytti lukion ja alkoi pelaamaan ammatikseen – e-urheilu on jo suositumpaa kuin baseball, mutta ennakkoluulot vaivaavat alaa

Luokassa kuuluu näppäimistöjen kiivas naputus ja satunnaisia englanninkielisiä huudahduksia kuulokkeiden mikrofoniin. Tunnelma on keskittynyt, mutta rento.

– Vaikka moni voisi olla eri mieltä, kyllä sanon, että se on henkilökohtaisesti ollut hyvä päätös.

– Silloin tiesin, että tämä on se minun viettini, mitä haluan tehdä elämälläni. Kyllä tämä on se minun urani.

Puoli miljardia katsojaa

Jos Kämäräinen on päässyt haistelemaan Las Vegasin pelikenttiä, mainetta on kerennyt haalia myös samalla luokalla pelaava 23-vuotias Santeri "Bonecold" Sassi. Hän on joukkueensa Acendin kanssa pokannut jo Valorant-pelin Euroopan mestaruuden viime maaliskuussa.