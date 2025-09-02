Miljonääriksi matkalla oleva Miikka Muurinen löi raha-asiat huumoriksi – muistutti tärkeästä seikasta

"Joka päivä jatkuu sama duuni."

Ennen koripalloilun EM-kisojen alkua viime viikon alussa Miikka Muurisella oli Instagramissa 50 000 seuraajaa.

Viikko ja neljä EM-kisapeliä myöhemmin lukema oli tiistai-iltapäivänä runsaat 74 000 ja jatkuvassa nousussa – eikä ihme, sillä jokaisessa EM-kisaottelussaan Muurinen oli tuottanut somessa viruksen lailla leviäviä highlighteja donkeillaan.

Suomen puhutuin 18-vuotias koripalloilija asettui tiistaina ensimmäisen kerran EM-kisojen aikana haastateltavaksi pelien ulkopuolella ja vakuutti, ettei julkinen huomio ole vaikuttanut häneen.

– Joka päivä jatkuu sama duuni. Ei se vaikuta, Muurinen sanoi Suomen joukkueen hotellilla järjestetyssä yhteishaastattelussa.

Julkinen puhuminen itsestään on joka tapauksessa Muuriselle työläämpää kuin pallon donkkaaminen. Sunnuntaina Tampereella järjestetyssä maajoukkueen fanitapaamisessa hän pysyttäytyi mahdollisimman kaukana tilaisuuden juontajasta ja onnistui välttämään haastattelun.

Miikka Muurinen on upottanut Suomen neljässä EM-ottelussa keskimäärin viisi pistettä. Iso osa on tullut donkeilla.Tomi Natri /All Over Press

"Valinta on Miikan oma"

Somevideoiden mukana on levinnyt Muurisen somelempinimi Slim Jesus eli Laiha Jeesus, jonka hänelle antoi influensseri Cam Wilder Rod Wave Elite -tapahtumassa.

Muurinen kiersi rauhallisesti kysymykset somelempinimensä viittauksesta uskontoon.

Eikä Muurinen suinkaan ole ensimmäinen koripalloilija, johon on liitetty Kristus. 1970-luvulla NBA:ssa kiemuroillaan hurmannut Earl Monroe tunnettiin lempinimellä Black Jesus eli musta Jeesus.

Mutta toisessa suhteessa Muurinen on ensimmäinen.

Hän on ensimmäinen koripalloilun someaikaan ja sen luomaan talousbuumiin kasvanut suomalainen tähti. Muurisesta tulee hyvin todennäköisesti miljonääri heti kun hän siirtyy ensi vuonna johonkin amerikkalaiseen huippuyliopistoon, joissa NIL-rahat ja yliopistojen suoraan pelaajille maksamat palkkiot ovat mullistaneet nuorten urheilijoiden taloudelliset mahdollisuudet.

Slim Jesus -lempinimellä tunnettava Miikka Muurinen sai yleisöltä terveisiä Montenegro-ottelussa.

Muurinen käänsi huumoriksi kysymykset tulevista rahoista. Hän muistutti, ettei hänen tililleen ole vielä tullut mitään ja ilmoitti, että Toyota Corolla olisi "aika hieno auto".

Jokainen buumiala houkuttaa liepeilleen ihmisiä, jotka tavoittelevat omaa osuuttaan kasvusta.

Miten Muurinen valitsee ihmiset, joita hän kuuntelee ja joihin hän luottaa?

– Esimerkiksi agentin kanssa on pitkä historia. Hän tutustui ensin vanhempiin ja rakensi luottamusta. Kun he huomasivat, että okei, ihan järkevä tyyppi, hänet esiteltiin mulle. Me tultiin hyvin toimeen ja kirjoitettiin sopimus. Näin se menee, että ensin rakennetaan luottamusta, Muurinen kertoi.

Ketkä ovat ne, joihin Muurinen luottaa?

– Vanhemmat, valmentajat, joukkuekaverit, Muurinen vastasi.

Muurisen agentti Teddy Archer on EM-kisojen aikana näyttäytynyt Tampereella. Archerin agentuurin TAA Sportsin verkkosivu ei kerro mitään sen asiakkaista, mutta Real GM -verkkosivujen mukaan se edustaa neljäätoista koripalloilijaa, joiden joukossa ovat myös nuoret suomalaiset yliopistopelaajat Federiko Federiko, Okku Federiko ja Morris Ugusuk.

Joukossa ei ole yhtäkään NBA-pelaajaa, eurooppalaisissa huippuseuroissa pelaavista nimistä puhumattakaan. Muurinen on asiakaslistan ylivoimaisesti isoin kala.

Muurisen äiti Jenni Laaksonen kertoi, että Archer esittäytyi hänelle juniorimaajoukkueturnaus Baltic Sea Cupissa kolme vuotta sitten.

– Tarkoitus on ollut etsiä meidän tiimiin sopivia ihmisiä, jotka parhaiten voisivat tukea Miikkaa hänen tavoitteidensa saavuttamisessa. Ajan myötä hän osoittautui sellaiseksi henkilöksi, johon voi luottaa. Jokainen valinta on loppupeleissä Miikan oma, Laaksonen sanoi.

Miikka Muurinen vakuuttaa, ettei kasvanut julkisuus ole vaikuttanut hänen tekemiseensä.

"Pitää olla realisti"

Neljässä EM-kisaottelussa Muurinen on pelannut keskimäärin vajaat kymmenen minuuttia ja heittänyt viisi pistettä ottelua kohti. Tai oikeastaan heittäminen on väärä sana, sillä Muurisen kakkosista sisään on mennyt 90 prosenttia, mikä kertoo tietysti siitä, että hän on pääosin tuottanut somekohokohtia lyömällä palloa alaspäin hyökkäyslevypalloista tai nopeista hyökkäyksistä.

Puolustuksessa Muurinen on vähäisestä peliajastaan huolimatta ehtinyt torjua yhden heiton per peli – ja väläytti 220-senttistä syliväliään blokkaamalla Liettuaa vastaan kaksi kolmen pisteen heittoakin.

Puolen kentän hyökkäyspelissä Muurisen rooli on jäänyt vähäiseksi.

– Pitää olla realisti. Hän oli sivussa suuren osan harjoitusleiristä, Suomen päävalmentaja Lassi Tuovi vastasi kysymykseen Muurisen roolista hyökkäyspelissä.

Tuovi muistutti myös, että Muurinen on EM-kisoissa opetellut uutta pelipaikkaa pienenä laitahyökkääjänä, ei enää isona laitahyökkääjänä viime vuoden olympiakarsintojen tapaan.

– Sillä paikalla voidaan maksimoida hänen kykynsä leikkaamisessa, Tuovi perusteli.

Muurinen itse sanoi tottumisen maajoukkuepeliin vievän väkisinkin hetken, eikä osannut nostaa yksittäisiä asioita, joita hän olisi oppinut EM-kisoissa.

– Kun saa kokemusta kentällä, olen nähnyt miten erilaista tämä on verrattuna high school -peliin. Nyt osaan katsoa ikään kuin eri kuvakulmasta, Muurinen sanoi.