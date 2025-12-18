Miltä maistuvat piparinmakuiset perunalastut, entä toimiiko suolakurkku todella joulutortuissa? Makuraati testasi joulun erikoisimmat hittiherkut.

Suomalaiset ovat tottuneet syömään pipareita sellaisenaan, aurajuuston kera tai esimerkiksi jäätelön seassa. Tänä vuonna piparkakut ovat kuitenkin trendanneet hieman yllättävienkin ruokien makupareina, ja kauppoihin on ilmestynyt muun muassa piparinmakuisia sipsejä.

Jättimäisenä someilmiönä tunnettu Dubai-suklaa on sen sijaan löytänyt tiensä joulutorttujen täytteeksi. Ja jos tämä ei vielä ole tarpeeksi erikoista, viimeistään somessa suosiota niittäneet suolakurkkutortut saavat perinteisiin makuihin tottuneiden päät pyörälle.

Makuraati testasi erikoiset hittiherkut

MTV:n Makuraati testasi Huomenta Suomessa nämä joulun erikoisimmat hittiherkut. Erityisesti piparinmakuiset sipsit jakoivat raadin mielipiteet.

– Jos on esimerkiksi vaikka vaeltanut Saharan autiomaassa kaksi viikkoa ilman ruokaa kokonaan, ja sitten tulee tämmöinen pussi vastaan, niin luulen, että kyllä sen ihan mielellään syö siinä vaiheessa, aamujuontaja Ivan Puopolo kuvaili.