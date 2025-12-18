Joulun vilkkaimmat kauppapäivät lähestyvät, mutta milloin ostoksille kannattaa suunnata?

Ruokakauppoihin odotetaan tänäkin vuonna vilskettä joulunaluspäivinä, kun suomalaiset tekevät viimeisiä hankintojaan joulupöytää varten.

Jos kuitenkin haluaa välttää pahimmat ruuhkat, kannattaa ostoksille suunnata tiettynä päivänä ja valita ajankohta tavallista tarkemmin.

S-ryhmän ennusteen mukaan astetta väljempi ostohetki joulun alla on sunnuntaina 21. joulukuuta. Ennuste koskee Prismoja.

– Täsmävinkkinä mainittakoon kellonaikoina ennen aamuyhdeksää ja iltayhdeksän jälkeen, sanoo S-ryhmän päivittäistavarakaupan johtaja Antti Oksa tiedotteessa.

Myös muina päivinä varhaiset aamut sekä myöhäiset illat ja yöt ovat yleensä selvästi hiljaisempia kuin iltapäivät.

