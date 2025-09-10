Suomen miesten koripallomaajoukkue teki keskiviikkona historiaa ja eteni ensimmäistä kertaa ikinä arvokisojen mitalipeleihin.
Suomi kukisti Riiassa pelattavissa EM-kisoissa Georgian pistein 93-79. Ottelun tehokkain pistemies oli Georgian Alexander Mamukelashvili. Suomalaisista eniten pisteitä heittivät Mikael Jantunen (19), Lauri Markkanen (17) ja Edon Maxhuni (15).
Kisakatsomossa Helsingin Konepajalla tunnelma oli katossa.
– Suomi on pelannut hyvin ja uskotaan, että mennään voittajana loppuun asti, hehkutti peliä katsomaan tullut Liisa Taskila pelin jälkeen.
Suomen jatkomenestykseen uskoi myös Katja Ristimäki.
– Kyllä uskotaan Suomeen, hän sanoi.
Suomen "Susijengillä" on EM-turnauksessa jäljellä kaksi ottelua. Välierät pelataan perjantaina ja mitalipelit viikonloppuna.
Paikan päällä Riiassa on ollut arviolta noin 1500 suomalaisfania.
Katso jutun alusta, millaiset tunnelmat oli kisakatsomossa oli Susijengin voiton jälkeen.