Mitä ihmettä lohen kilohinnalle oikein tapahtuu?

Päivittäistavarakauppa ry PTY kertoi toukokuussa, miten elintarvikkeiden hinnan nousu on vaikuttanut niiden myyntiin . PTY:n mukaan muutamien elintarvikkeiden hinnat ovat nousseet viime vuoden aikana merkittävästi.

Esimerkiksi kahvin hinta on noussut vuodessa lähes 40 prosenttia ja kalan noin 30 prosenttia. Hintojen nousu heijastui myös tuotteiden menekkiin ja esimerkiksi kalan myynnin määrä laski 36 prosenttia vuoden takaisesta.

Lohen kilohinta heittelee: Keväällä ennätyskallista, nyt taas halvempaa

Ylivoimaisesti suosituin kala suomalaisten ostoskoreissa on Norjan lohi. Kyseisen kalan kilohinta on heitellyt vuoden aikana hurjasti ja toistaiseksi korkeimmat hintapiikit nähtiin keväällä. SOK:n tuoretuotteiden myyntipäällikkö Mikko Kovalainen kertoi elokuussa Talouselämälle lohen hinnan nousseen peräti 70 prosenttia vuoden alusta. Nyt lohi on Kovalaisen mukaan "enää" 30 prosenttia hinnakkaampaa kuin viime vuoden elokuussa.