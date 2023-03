Kurkun kilohinta voi pian puolittua – tässä syy

Tiesitkö? Kauppapuutarhaliiton mukaan suomalainen kasvihuoneviljely on pudottanut tuotantonsa hiilijalanjälkeään 60 prosenttia vuosien 2004 ja 2021 välisenä aikana. Yhden kotimaisen kurkku- ja tomaattikilon tuottamisen vesijalanjälki on noin 20–35 litraa vettä. Espanjassa vesijalanjälki on 91-kertainen.