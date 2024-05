Ruotsalaisasiantuntija tyrmää Suomenkin suosituimman kalan: Jätä mieluummin syömättä

Kerroimme aiemmin MTV Uutisten Makuja-ruokasivuilla norjalaisen lohen varjopuolista . Uutistoimisto Bloombergin mukaan norjalaisen kasvatetun lohen suosiolla on karut seuraukset muun muassa silakalle. Silakka on sukupuuton partaalla, koska troolarit pyydystävät sitä valtavia määriä viljellyn lohen ravinnoksi.

Lohenkasvatukseen liittyy lukuisia ongelmia, mutta se ei näytä heijastuvan kalan suosioon. Kasvatettu Norjan lohi on edelleen Suomessakin suosituin ostos kauppojen kalatiskillä.

Lohta vain muutaman kerran vuodessa?

Ruotsalaismedioissa on toukokuun lopussa uutisoitu laajasti Norjan lohen käyttösuosituksista. Ruotsin WWF:n kala-asiantuntija Inger Melander totesi Dagens Nyheter -lehdelle , että Norjan lohta tulisi syödä vain korkeintaan muutaman kerran vuodessa.

Suosituksen syynä on se, ettei lohen kasvatus ole kestävää: viljeltyjen lohien kuolleisuus on korkea ja miljoonat muut kalat kuolevat tuotannon yhteydessä.

"Mieluummin harvemmin kuin useammin"

Suomessa Norjan lohi on WWF:n kalaoppaassa luokiteltu kalaksi, jota tulisi ostaa vain harkiten. Suojeluasiantuntija Matti Ovaskan mukaan Suomessa ei ole tarkemmin määritelty mitään vuosittaista lukumäärää Norjan lohen nauttimiselle.

– Lähtökohtaisesti tilanne on se, että kala on harkiten ostettavien ja syötävien listalla. Sitä voi tulkita monella tavalla, mutta mieluummin siis tulisi nauttia harvemmin kuin useammin.

Ovaskan mukaan norjalainen lohi on muodostunut Suomessa lähes instituutioksi: jos kalaa syödään, niin se on todennäköisesti nimenomaan Norjan lohta.

Ei enää "sisäänheittotuote"

– Kyllähän kauppaketjut ovat kalavalikoimansa käyneet läpi. Ongelma on se, että kalan kulutus on rakenteeltaan vääristynyttä, Ovaska sanoo ja jatkaa vielä:

Tilalle suomalaisia luonnonkaloja

– Niille on eri kriteerit. Kasvatettu kala on tuotantoeläin ja tuotantoon liittyy aina tiettyjä ongelmia. Itämerellä kalankasvatuksessa rehevöityminen on iso kysymys ja haaste.