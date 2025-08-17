Älä koskaan syö tällaisen säilykepurkin sisältöä

Suositko sinä säilykkeitä? Nyt murretaan yleisiä myyttejä säilykeruokaan liittyen.

Monen suomalaisen keittiöstä löytyy tälläkin hetkellä säilykepurkkeja, jotka sisältävät esimerkiksi tonnikalaa tai vaikka tomaattimurskaa. Erilaisten säilykkeiden myynnissä nähtiin keväällä 2020 suuri piikki, kun suomalaiset hamstrasivat kaappeihinsa kotivaraa pandemian alkaessa.

Vaikka tietyt säilykkeet ovatkin vakiinnuttaneet paikkansa arjessamme, liittyy tuotteisiin erilaisia ei-niin-positiivisia uskomuksia. Hävikkiruokakauppa Matsmartin mukaan moni mieltää säilykkeet tuoretuotteita huonompilaatuisiksi sekä -makuisiksi. Yritys haluaa kuitenkin murtaa nämä myytit.

– Säilykkeisiin liitetään vahvoja ennakkoasenteita. Mieleen voi tulla vaikkapa 80-luvun sikanautapurkit. Moni ajattelee, että säilykkeisiin laitetaan kaikki ne asiat, mitä ei muuten saada myytyä – tai muuten vaan huonolaatuiset raaka-aineet. Tämä ei voi kuitenkaan voisi olla kauempana totuutta! totesi Matsmartin maajohtaja Michaela Böckelman yrityksen tiedotteessa vuonna 2021.

Mitä säilykkeet todellisuudessa sisältävät?

Säilyketuotteet eivät ole automaattisesti heikompia ravintosisällöltään. Itse asiassa säilötyissä vihanneksissa voi olla yhtä hyvä tai jopa parempi ravintosisältö kuin tuoreissa. Esimerkiksi tomaattipyreessä on erittäin paljon antioksidantti lykopeenia ja muita hyödyllisiä ainesosia. Siten tomaattipyree voi olla jopa hyödyllisempi vaihtoehto tuoretomaateille, jotka sisältävät pääosin vettä.

Ravitsevuuden lisäksi moni on epäileväinen säilykkeen sisällöstä. Vanhoissa kertomuksissa on toistettu, että säilykkeissä käytettäisiin niitä osia ruoasta, jotka eivät muuten kelpaa myytäväksi. Tämä ei pidä paikkaansa. Jotta ruokaa voi säilöä, tulee ruoan olla laadukasta.

Miten säilykkeet säilyvät?

Myös säilykeruokien sisältämät mahdolliset lisäaineet voivat mietityttää kuluttajaa. Pitää tietyiltä osin paikkansa, että säilykkeissä voi olla paljon suolaa tai sokeria. Se riippuu kuitenkin säilöntätavasta. Säilykkeitä on kahdenlaisia: täyssäilykkeitä sekä puolisäilykkeitä.

Ruokatieto-sivuston mukaan täyssäilykkeet ovat steriloiltuja säilykkeitä, joissa kaikki mikrobi- ja entsyymitoiminta on tuhottu kuumentamalla tuotteet 120 asteeseen ja pakkaamalla ne täysin ilmatiiviisti metallitölkkeihin. Täyssäilykkeisiin ei käytetä säilöntäaineita. Ne säilyvät avaamattomina huoneenlämmössä vähintään 12 kuukautta, usein vuosikausiakin. Säilyketölkin etiketissä pitää kuitenkin olla parasta ennen -merkintä.

Puolisäilykkeet ovat sen sijaan yleensä pastöroituja, joskus pastöroimattomia, lasipurkkeihin pakattuja valmisteita. Tuotteiden säilyvyys varmistetaan käyttämällä valmistuksessa lisäksi suolaa, sokeria, mausteita, happoja kuten etikkaa ja säilöntäaineita. Puolisäilykkeiden säilyvyysaika on noin puolesta vuodesta vuoteen.

Muista! Älä koskaan syö pullistuneen tai rikkinäisen säilykepakkauksen sisältöä

Säilykkeet ovat nimensä mukaisesti tarkoitettu pidempiaikaiseen säilytykseen. Niiden käytössä on kuitenkin syytä olla huolellinen. Kotitaloustieteen opettaja Moona Heikkinen muistutti vuonna 2020 Helsingin Sanomille rikki olevan säilykepakkauksen vaaroista: tuote voi erittää botuliinia, joka on syötynä hengenvaarallista.

Myös Ruokavirasto muistutaa, että pullistunutta säilykepakkausta ei tule käyttää, eikä edes avata. Moona Heikkinen neuvoo hävittämään myös sellaiset tuotteet, joissa on kolhuja tai auenneita saumoja, sillä niistäkin voi vapautua haitallisia aineita.

THL:n mukaan elintarvikevälitteisen botulismin tartunnanlähteenä on tyypillisimmin liha-, kasvis- tai kalaperäinen tyhjiöpakattu tai hapatettu tuote tai säilyke. Botulismi aiheuttaa hermoston halvausoireita ja voi olla hengenvaarallinen.

Klassisessa botulismissa yleisin tartuntalähde on Ruokaviraston mukaan ollut riittämättömästi kuumennettu säilyke.

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran tammikuussa 2021.

Katso myös: Pizzantäytteet muutamalla eurolla! Nerokas ruokakauppakikka

1:31 Näin säästät pizzatäytteissä!

Lähteet: Matsmart, Ruokatieto, Ruokavirasto, HS