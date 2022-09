Yle: Lohi on nyt halpaa! Tässä syy

Suomalaiset rakastavat lohta, mutta sen myynti on ollut kevään ja kesän aikana laskusuunnassa korkean kilohinnan vuoksi.

MTV Uutisten Makuja-ruokasivuilla kerrottiin elokuussa, mitkä seikat vaikuttavat Norjan lohen hintaan kaupoissa. Norjan lohi on ylivoimaisesti suosituin kala suomalaisten ostoskoreissa.

Yle: Lohen hinta romahti

Lohen hinta on heitellyt viime aikoina melkoisesti. Keskon tuoretuotteiden osto- ja myyntijohtaja Janne Vuorinen kertoi elokuussa norjalaisen lohen globaalin hinnan olleen keväällä huipussaan muun muassa viime talven hankalien kasvuolosuhteiden vuoksi

– Nyt kun on menty kesän yli, niin lohen hinta on tullut alaspäin. Kilohinta on huomattavasti matalampi kuin talvella ja keväällä, Vuorinen kertoi.

Nyt Yle Uutiset kertoo lohen hinnan suorastaan romahtaneen ja olevan tällä hetkellä alimmillaan tänä vuonna. Ylen mukaan esimerkiksi Rovaniemen Citymarketissa on nyt myyty kokonaista lohta kahdeksan euron kilohintaan. Se on alle kaupan ostohinnan eli lohi on palannut nyt monin paikoin sisäänheittotuotteeksi.

Kysyntä ja tarjonta määräävät hinnan

Syy lohen hinnan romahdukselle on selvä: globaali hinta on nyt pudonnut, kun tarjontaa on enemmän. Luonnonvarakeskuksen tutkija Kaija Saarni kertoo Ylelle tarjonnan todennäköisesti vielä syksyn aikana kasvavan, sillä kasvuolosuhteet ovat olleet Norjassa hyvät.

Ainakin hetken aikaa lohta saattaa nyt siis saada alhaisemmilla kilohinnoilla, mutta tulevaisuuden hintoja on vaikea ennustaa. Keskon Janne Vuorinen muistutti aiemmin, että kysyntä ja tarjonta määrävät hinnan, ja esimerkiksi joulun aikaan kysyntä on yleensä normaalia suurempaa.

