Luulitko, että risotto on vaikea tehdä? Testaa Harrin ohje: "Superhelppo ja törkeän hyvä"

MTV3-kanavan Kokkisota-ohjelmassakin nähtävä kokki, Harri Syrjänen, on Instagram-seuraajilleen erityisen tuttu sometilillään jakamistaan yhdessä kasarissa valmistuvista one pot -pastaresepteistä. Soppamiehenäkin tunnettu Syrjänen on kehitellyt monia erilaisia pastoja: muun muassa vihreän hirviön sekä "kiihottavan" savulohipastan.