Oletko maistanut tätä legendaarista herkkua? Jyväskyläläisen leivonnaisen kehitti ruotsalainen rallikuski

Suomalainen ruokakulttuuri pitää sisällään monia alueellisia erikoisuuksia, ja paikalliset erot näkyvät myös leivissä ja leivonnaisissa.

Suomessa on maailman rikkain leipäkulttuuri, Leipätiedotus ry kertoo tiedotteessaan.

Leivistä ja makeista leipomotuotteista löytyy monia paikallisia erikoisuuksia ympäri Suomen.

Suomalaisia paikalliserikoisuuksia ovat esimerkiksi savonlinnalaiset lörtsyt, pohjoissavolaiset kukot, satakuntalainen kakko sekä varsinaissuomalainen saaristolaisleipä.

Erään perinneherkun tarina alkoi vuonna 1968, ja se on edelleen osa vuosittain järjestettävää urheilutapahtumaa. Kyseessä on jyväskyläläinen rallitorttu eli makea leivonnainen, jossa on viineritaikinan päällä mantelimassaa, vaniljakreemiä ja rusinoita.

Leipätiedotus ry kuvailee rallitorttua legendaariseksi ja kuuluisaksi herkkupiiraaksi.

Rallitortun kehitti kondiittori-rallikuski Olle Bromark

Rallitortun kehitti ruotsalaisrallikuski Olle Bromark vuonna 1968, kun hän osallistui sinä vuonna Jyväskylän MM-ralleihin. Bromark oli siviiliammatiltaan kondiittorimestari, ja hänen kartturinaan toimi Hannu Kiviranta, joka oli edellisenä vuonna perustanut Sirkka Parviaisen kanssa Mummin Pullapuodin, joka kuuluu nykyisin Elosen Konditoria Oy:n alle.

– Kiviranta pyysi Ollea pitämään Mummin leipureille kurssin, ja opetuksen tuloksena syntyi herkullinen torttu, joka nimettiin opettajansa mukaan rallitortuksi, Mummin Pullapuodin kahvilapäällikkö Pia Paakkonen kertoo MTV Uutisille.

Kyseistä torttua on valmistettu siitä asti.

Jyväskylässä ajetaan jälleen rallia Suomen MM-rallikisoissa Secto Rally Finlandissa 31.7.–3.8.2025.

