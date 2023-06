Suomalainen uutuusjuoma viedään nyt käsistä: "Suosio poikkeuksellista"

Eri valmistajien suosikkilonkeromakuihin ovat kuuluneet greipin lisäksi muun muassa karpalo ja appelsiini. Vanhat suosikit pitävät pintansa myydyimpien tuotteiden listalla, mutta tänä kesänä hittijuomien joukkoon on kiilannut mukaan myös uusi maku ananas.

Ananaslonkerosta hitti: "Poikkeuksellista"

– Juoma ei ole loppumassa ainakaan Hartwallilta. Tehtaalta tuli juuri tietoa, että ravintoloita varten on viime viikonloppuna ajettu ylimääräistä erää. Reagoimme sitä mukaa kuin tilauksia tulee. Kysyntää on toki paljon, kertoo kategoriamarkkinointijohtaja Heidi Rantala Hartwallilta.

Rantalan mukaan haastavaa on ollut saada viestittyä kaupoille ja ravintoloille tietoa juoman menestyksestä. Suosio on saattanut yllättää monin paikoin. Suurin syy tuotteiden loppumiseen onkin ollut se, että juomaa on tilattu niin sanotusti "normaalijuoman" verran.