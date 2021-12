Suomalaiset baarimestarit paljastavat klassikkodrinkit, joita ani harva tilaa – nämä juomat viedään sen sijaan käsistä: "Turha ottaa listalta pois, kun se on niin suosittu"

Pääkuvan videolta voit katsoa, miten valmistuu Kämp Barin Gellhorn-cocktail.

Drinkkitrendit nousevat ja laskevat, mutta klassikot ovat klassikoita syystä ja kestävät yleisesti ottaen myös hyvin aikaa.

Pyysimme kahdeksaa helsinkiläistä baarimestaria nimeämään klassikkodrinkkejä, jotka jäävät kuitenkin syystä tai toisesta paitsioon. Kysyimm myös, mitä drinkkejä suomalaiset sen sijaan suosivat tällä hetkellä.

Lisäksi baarimestarit listasivat asioita, joita drinkkien tilaajien olisi hyvä ymmärtää.

"Tulee yleensä kyllä hyvin selväksi, että mikä ei käy"

Hotelli Kämpin bar manager Joona Kurkela toteaa, että Kämp barissa ei ole varsinaisesti mitään "liikkumatonta juomaa", mutta jos pitäisi nimetä yksi klassikko, jota vain ani harva tilaa, se olisi todennäköisesti Godmother sour.

– Hanky Panky ja Corpse reviver ovat sellaisia omia suosikkeja, joita harvemmin tilataan, Kurkela jatkaa.

Kurkelan mukaan ei voi yleisesti sanoa, että suomalaiset kuitenkaan vierastaisivat jotain tiettyä alkoholia.

– Mutta se tulee yleensä kyllä hyvin selväksi, että mikä ei käy. Osataan hyvin kertoa, että ei käy vaikka viski, gini tai tequila.

Kurkelan kokemuksen mukaan jokin alkoholi saatetaan kuitenkin tuomita nopeasti yhden huonovointisesti päättyneen illan perusteella. Baarimestareille kannattaa antaa mahdollisuus muuttaa vielä mieli hyvin tehdyn cocktailin avulla.

Sokeri on cocktaileissa vähän sama kuin suola ruoanlaitossa

Ravintola Groteskin baarimestari Katarina Parpalalta paitsioon jäävien juomien nimet tulevain kuin apteekin hyllyltä.

– Sazerac ja Hanky Panky, niitä varmaan menee kaikkein vähiten, Parpala toteaa.

Drinkeistä jotka ovat tällä hetkellä sitten taas selkeästi pinnalla Parpala mainitsee mezcal-juomat.

– Ginin suosio ei ole vielä laskenut, mutta ehkä pikku hiljaa. Ajattelin, että nyt alkaisi rommi- tai viskibuumi, mutta näyttääkin siltä, että mezcal ja tequila nousevat, Parpala kertoo.

Esimerkiksi Palomaa ja Tommy's margaritaa menee Groteskissa paljon ja moni asiakkaista kysyy, voiko drinkistä vaihtaa tequilan mezcaliin.

– Ehkä kolme vuotta sitten moni suhtautui niin, että "hyi tequilaa", että tämä juoma näyttää hyvältä, mutta siinä on tequilaa. Enää ei ole ehkä samanlaista asennetta, Parpala pohtii.

Parpalan mukaan baaritiskille tultaessa ei välttämättä tarvitse tietää mitä haluaa, mutta on hyvä, jos osaa selittää, minkätyyppisestä juomasta voisi pitää.

– Voi sanoa vaikka, että tykkään pitkistä ja kirpeistä juomista, mutta en voi sietää mansikkaa. Sitten baarimestarilla on jotain ideaa, minkä kautta lähtee rakentamaan drinkkiä.

Moni ei innostu, jos drinkissä mainitaan sokerisiirappi, mutta Parpalan mukaan asiakkaalle yritetään tällöin selittää, että sokeri on cocktaileissa vähän sama, kuin suola ruoanlaitossa.

– Sokeri avaa makuja ihan eri tavalla. Kyllä juomasta voi jättää sokerin pois, mutta se ei välttämättä maistu sitten niin hyvältä, kuin sen kuuluisi maistua.

Sokeri antaa juomalle loppusilauksen.

Asiakas yritetään houkutella kokeilemaan jotain uutta

Liberty or Death -drinkkibaarissa tilataan vain harvoin erästä klassikkoa, mutta baarimestari Hanna Karlson vitsailee, että se ei oikeastaan edes haittaa.

– Ramos Gin Fizz, mutta älä kirjoita sitä sinne juttuun, Karlson vitsailee.

Ramos Gin Fizziä ravistetaan tavallisesti 15 minuuttia, mikä vaatii jo aikamoisia käsivoimia. Karlsonin mukaan hyvä soodavesi kuitenkin auttaa kummasti vaahdon muodostumisessa.

Juoman voi kuitenkin valmistaa myös sauvasekoittimen avulla, jolloin valmistuksesta jää vain ravistamisen teatraalisuus pois, mutta lopputulos on silti melko sama. Näin valmistettuna lopputulos on aina myös tasalaatuinen.

– Sen takia me käytämme reseptejä ja tasakaatojakin, Karlson selittää tasalaatuisuuden tavoittelusta.

Liberty or Deathissa ei olla huomattu, että suomalaiset vieraksuisivat juuri jotakin tiettyä alkoholia, mutta Karlsonin mukaan asiakkaat helposti välttelevät kuitenkin itselleen tuntemattomampia vaihtoehtoja.

– Meidät tunnetaan nimenomaan cocktailbaarina, joten meidän vieraat tuntuvat pitkälti luottavan meihin. Suomalaiset esimerkiksi rakastavat mezcalia ja sitä saattaa olla jopa helpompi lähestyä kuin tequilaa, Karlsson selittää.

Cocktailbaarien listoilta löytyvät drinkit menevät helpommin kaupaksi, vaikka ainesosat olisivatkin itselleen hieman tuntemattomampia.

– Välillä valitettavasti edelleen se kynnys kysyä, esimerkiksi mitä pisco on, on aika iso. Ehkä ihmiset luulevat, että heidän pitäis tietää jo etukäteen, vaikka emme sitä tietenkään oleta. Kyllähän mekin kauppaan mennessä kysymme, että hei mikä tämä on tai onko teillä tätä, Karlson muistuttaa.

Karlson kertoo pitävänsä erityisesti siitä, kun saa houkuteltua asiakkaan kokeilemaan jotain aivan uutta.

– Silloin he voivat löytää jopa uuden suosikkijuomansa. Sitten olen koko seuraavan viikon silleen, että JES sain tuolle yhdelle uuden suosikkijuoman. Kyllä siinä on kyse myös siitä myymisestä.

Raaka-aineiden saatavuusongelma vie yhden klassikon

Lily Lee -ravintolan baarimestari Joni Hapuoja pahoittelee, että klassista Aviation-cocktailia kukaan ei ole tilannut pitkään aikaan, mutta Lily Leessä klassikosta on tarjolla oma versionsa.

Isoin ongelma piilee siinä, että cocktailiin tarvittavaa, kauniin violetin väristä orvokkilikööriä tai Creme de Violettea ei ole varsinaisesti saatavilla Suomessa.

"Ihmiset fokusoituvat aina johonkin tiettyyn"

Drinkkibaari Runarin baarimestari Oliver Ciulla luettelee klassikkodrinkkejä, joista itse pitää, mutta mitä asiakkaat eivät pahemmin tilaa: Paloma, Boulevardier, Manhattan.

Moni klassikoista jää helposti sivummalle.

– Sen näkee, että kun ihmiset fokusoituvat johonkin tiettyyn asiaan, niin muut jäävät vähän paitsioon, Ciulla toteaa.

Tämän hetkisiksi ykkösjuomaksi Ciullan nostaa Whiskey Sourin, Negronin sekä Moskovan muulin.

Eniten myyty juoma yllättää

The Cock -ravintolan baarimestari Mikko Laitinen kertoo, että asiakkaat tilaavat harvemmin miehen omaa suosikkia: Manhattania.

– Manhattanin juojat eivät jostain syystä löydä tänne. Se on sellainen juoma, että sitä tilataan ehkä enemmän cocktailbariympäristössä, Laitinen pohtii.

Sen sijaan sour-juomat pitävät edelleen Laitisen mukaan pintansa. The Cockissa listalla on tällä hetkellä pisco sour ja listan ulkopuolelta tilataan paljon myös whiskey souria.

– Negroni on aina sellainen juoma mitä menee. Moskovan muuli, en tiedä onko se etelähelsinkiläisten makumieltymys, mutta se on ehkä yksittäinen eniten myyty juoma täällä, Laitinen paljastaa.

Drinkki, jota ei ole ikinä tehnyt asiakkaalle

Efe Yetiskul ravintola Wellamosta kertoo pienen pohdinnan jälkeen, että ei ole ikinä valmistanut kenellekään Harvey Wallbanger -cocktailia.

Sen sijaan ravintolassa suosituimpia drinkkejä ovat muun muassa Negroni sekä ravintolan oma Kurkku Colada.

"Turha ottaa listalta pois, kun se on niin suosittu"

Helsingin Kurvissa sijaitsevan Bull and the Firm -ravintolan drinkkilistalla on yksi selkeä asiakkaiden suosikki.

–Yuzu 74, joka on muunnos French 75 -cocktailista. Drinkki sisältää Yuzu-sakea ja sitä on turha ottaa listalta pois, kun se on niin suosittu, Daniel Laune kertoo.

Sen sijaan klassikko, jota ei niinkään tilata, on sama, kuin Erottajalla sijaitsevassa Liberty or Death -cocktailbaarissa.