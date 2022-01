Kauppoihin tulee nyt ennennäkemätön lonkero – alkoholittomien juomien buumi käy todella kuumana

Erilaiset ruokakauppojen hävikkituotteet ovat nousseet viime vuosina suureen suosioon suomalaisten keskuudessa. MTV Uutisten Makuja-ruokasivuilla on aiemmin kerrottu muun muassa ruokakauppojen erilaisista tavoista myydä niin sanottuja punalapputuotteita . Lidlissä ja S-ryhmässä hiteiksi ovat kivunneet esimerkiksi muutaman euron hintaiset hävikkilaatikot . Lisäksi ruokakaupoissa on kehitelty uudenlaisia tuotteita muun muassa hävikkihedelmistä.

Alkoholittomassa hävikkilonkerossa yhdistyy kaksi vahvaa trendiä

Vastaavanlaista alkoholitonta hävikkilonkeroa ei aiemmin ole ollut markkinoilla. Ylijäämäappelsiineista on sen sijaan valmistettu aiemmin muun muassa jäätelöä .

Alkoholittomilla juomilla kova suosio

Alkoholittomien oluiden myynti on kehittynyt 118 prosenttia, ja alkoholittomien siiderien, lonkeroiden ja mocktailien myynti on kehittynyt 94 prosenttia kahden vuoden takaiseen verrattuna. Myös S-ryhmä on aiemmin kertonut kovista kasvuprosenteista alkoholittomien juomien myynnissä.