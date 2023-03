Alko muistuttaa tärkeästä seikasta viiniä valitessa

Alko muistuttaa: Viinin pakkausmateriaalilla on väliä

Alko muistuttaa tiedotteessaan myös tärkeästä seikasta liittyen viinipullon valintaan: juoman pakkausmateriaaleilla on merkittävä ilmastovaikutus.

Ilmastovaikutusten kannalta pakkauksen paino ja koko ovat olennaisia kriteereitä. Mitä kevyempi ja kierrätettävämpi pakkaus on, sitä pienemmät ovat sen ilmastovaikutukset.

Vuonna 2022 Alko myi lähes 110 miljoonaa juomapakkausta. Myydyistä pakkauksista 83,9 prosent­tia oli pantillisia juomapakkauksia. Alkon tavoitteena on puolittaa juomapakkauksista syntyvät ilmastopäästöt vuoteen 2030 mennessä.

Hanapakkaus ekologisin – tietyt viinit vaativat kuitenkin lasipullon

MTV Uutisten Makuja-ruokasivuilla kerrottiin jo vuonna 2020 eri viinipakkausten eroista, mitä tulee niiden ekologisuuteen. Muovipullo on siis perinteistä lasipulloa ekologisempi, mutta kaikista pienin hiilijalanjälki on kuitenkin hanapakkauksilla. Pakkauksen osuus viinin ilmastovaikutuksista on kolmannes, ilman kierrätystä jopa yli 40 prosenttia.