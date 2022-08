S-ryhmän data paljastaa: Näiden ruokien hinta on noussut eniten – yhden tuotteen suosio ei silti horju

Ruoan hinnan nousu on noteerattu lähes kaikissa suomalaistalouksissa, ja se on S-ryhmän kyselytutkimuksen perusteella vaikuttanut myös ostoskorien sisältöihin. Kauppaketjun kyselytutkimuksen perusteella jopa 45 prosenttia suomalaisista on joko luopunut jostain ruoasta kokonaan tai vähentänyt sen ostamista tänä vuonna.