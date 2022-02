Miksi kurkku on nyt kaupoissa niin kallista? Yle selvitti syyn

Ruoan hinta puhuttaa säännöllisin väliajoin. Viime maaliskuussa ihmeteltiin, miksi paprikan hinta on noussut kaupoissa niin järjettömästi . Kesko kertoi tuolloin MTV Uutisten Makuja-ruokasivustolle, mistä hinnannousu johtuu.

Marttojen mukaan kurkku on tomaatin jälkeen käytetyin vihanneksemme. Suomalaiset syövät vuosittain 8,5 kiloa kurkkua henkeä kohden ja tästä määrästä 75 prosenttia on kotimaista tuotantoa.

Nyt Yle kertoo artikkelissaan suomalaisen kurkun hinnan olevan ennätyskorkealla. Ylen mukaan kurkku maksaa nyt ruokakaupoissa jopa yli kuusi euroa kilolta. Mikä on kovan hinnan syy?

– Tuotantokustannukset ovat nousseet ja kasvihuonepuolella sähkö on yksi tärkeimmistä tuotantokustannuksista. Koimme ennätyskorkeita sähkönhintoja joulukuussa, Kangas sanoo Ylelle.

"Jos meillä ei ole muovia, sekin on katastrofi tuoretuotteelle"

Koska sähkö on kallista, myös muu materiaali on kallista. Kallis energia on Ylen mukana vaikuttanut edelleen myös lannotteiden ja esimerkiksi pakkausmateriaaleina käytettävien paperin ja muovin hintoihin.