Tällaisia muutoksia ruokakauppojen valikoimaan tulee energian hinnan noustessa – kotimaisia kasviksia vähemmän

Paljon on kannettu huolta esimerkiksi kotimaisten kasvihuoneissa viljellyn tomaatin ja kurkun tuottamisen nousseista kustannuksista sekä esitetty epäilyjä siitä, saadaanko niitä talvella kauppoihin ollenkaan.

Ruuan kuluttajahinnat nousevat 11 prosenttia tänä vuonna

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vaikuttanut energian hinnan ja tuotantokustannusten nousuun. Energian kallistuminen on välillisesti kiihdyttänyt hintojen nousua kaupoissa.

Pellervon taloustutkimus (PTT) on ennustanut ruuan kuluttajahintojen nousevan tänä vuonna keskimäärin 11 prosenttia.

– Tällä hetkellä ei ole näköpiirissä isoa riskiä siitä, että saatavuus heikkenisi. Toki maailma voi muuttua nopeasti. Jos tulee pulatilanne, niin meillä on paljon kumppaneita ja yritämme aluksi saada tuotteita muualta. Meillä on äärimmäisen laaja verkosto suomalaisten tavarantoimittajien kanssa, Hovi sanoi.

Monet kasvihuoneviljelijät ovat ahtaalla

Jotkut kotimaiset kasvihuoneyritykset ovat jo julkisuudessa kertoneet, että he eivät viljele mitään tänä talvena. Tomaatti, kurkku, salaatit ja yrtit ovat tuotteita, joita viljellään kasvihuoneissa ympäri vuoden.

– Ei voi tulla sellaista tilannetta, etteikö kauppojen hyllyille tulisi ollenkaan kotimaista ja tomaattia ja kurkkua, mutta tomaattia esimerkiksi on vähemmän kuin on totuttu. Se saattaa sitten vaikuttaa hintoihin, Kangas sanoi STT:lle.

– Tilanne on todella huolestuttava ja vaikea osalle kasvihuoneyrityksistä. Toisilla yrityksillä on sähkösopimukset, joilla on kiinteä hinta ja jotka ovat pitkäaikaisia, joten heihin tilanne ei vaikuta yhtä paljon, hän kertoi.