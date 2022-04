Zelenskyi: Venäjän suurhyökkäys Itä-Ukrainaan on alkanut – MTV seuraa sotaa

Lyhyesti Venäjän hyökkäyssodan käänteistä: Zelenskyi: Venäjän suurhyökkäys Itä-Ukrainaan on alkanut

YK: Yhteensä yli viisi miljoonaa ihmistä on paennut Ukrainasta sodan takia

YK:n mukaan Mariupolissa yli 100 000 siviiliä on nälänhädän partaalla

Taistelut ovat nyt kovimmillaan Itä-Ukrainan alueella

Venäjä vaatii Mariupolin joukkoja antautumaan

Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24. helmikuuta