Zelenskyi: "Venäjä pyrkii saamaan jonkinlaisen voiton uudella suurhyökkäyksellään – jotakin, mitä he voivat syöttää progandisteilleen" – MTV seuraa sotaa

Lyhyesti Venäjän hyökkäyssodan käänteistä: YK: Ukrainasta on sodan alkamisen jälkeen paennut viisi miljoonaa ihmistä

Ukraina: Yli miljoona ukrainalaista on myös palannut kotimaahansa

Yli 19 200 ukrainalaista hakenut suojelua Suomesta

Mariupol ei ole antautunut Venäjän uhkavaatimuksista huolimatta

Brittimedia: Mariupolista päässyt pois tänään vain kymmeniä ihmisiä

Zelenskyi: Venäjän suurhyökkäys Itä-Ukrainaan on alkanut

Sotilasprofessori: Venäjän tavoitteena on koko Donbassin haltuunotto

Ukrainan pääministeri: Mariupolia puolustetaan viimeiseen saakka

Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24. helmikuuta