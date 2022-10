Zelenskyi kertoo Ukrainan nopeasta etenemisestä: "Kymmeniä asutuskeskuksia on vapautettu" – MTV seuraa Ukrainan sotaa

06.45: Zelenskyin mukaan kymmeniä asutuskeskuksia on vapautettu alkuviikon aikana

– Jo kymmeniä asutuskeskuksia on vapautettu Venäjän valekansanäänestyksiltä pelkästään tämän viikon aikana, Zelenskyi sanoi viitaten Venäjän syyskuun lopussa masinoimiin valekansanäänestyksiin, joiden jälkeen Venäjä ilmoitti liittäneensä neljä osittain miehittämäänsä Ukrainan aluetta itseensä.

23.12: Venäjän turvautuminen ydinaseisiin on epätodennäköistä, arvioivat asiantuntijat Ylen A-studiossa

Puolustusvoimien entisen komentajan Jarmo Lindbergin ja Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan professorin Juha Vuoren mukaan on erittäin epätodennäköistä, että Venäjä turvautuisi ydinaseisiin, Lindberg ja Vuori sanoivat Ylen A-studiossa tänään.

Venäjän ydinaseopissa on Lindbergin mukaan neljä tilannetta, joissa Venäjä voisi käyttää ydinaseita: silloin, jos ydinasehyökkäys on kohdistettu Venäjään tai, jos ydinase on jo matkalla Venäjää kohti, jos Venäjän valtionjohtoa vastaan hyökätään tai, jos jokin taho uhkaa Venäjän valtion olemassaoloa.