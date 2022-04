Putin tarvitsee kotiyleisölle pikavoittoja – aluevaltaukset voivat kuitenkin olla Venäjälle riippakivi

Suurhyökkäystä Itä-Ukrainaan on uumoiltu viikkoja, kun Venäjä on keskittänyt joukkojaan alueelle.

Venäjälle suotuisampi taisteluareena

Vaikka Venäjällä on siis paremmat mahdollisuudet kuin Kiovan suunnalla, peli ei suinkaan ole selvä. Ukraina saa jatkuvasti länneltä aseapua ja etu on yleensä sodassa puolustajan puolella.

"Venäjä yrittää esittää sitä voittona"

Venäjällä on painetta menestyä ennen toisen maailmansodan Voitonpäivää 9. toukokuuta. Aikaa on siis enää kolme viikkoa.

– Ihan miltä tahansa tilanne näyttää, Venäjä yrittää esittää sitä voittona. Mariupol on todennäköinen, että se pystytään esittämään voittona, mutta on vaikea nähdä, mitä muita voittoja Venäjä pystyisi esittämään.

– Tämä on alue, jolla on hyvin vähän taloudellista merkitystä – nyt kun se on tuhottu. Jääkö ukrainalainen väestö sinne? Jos se jää, tekeekö väestö vastarintaa. Toistaako Venäjä vain ongelmaa, joka sillä on ollut jo vuodesta 2014 asti.